Úlohou predsedníctva SR v OBSE je aj riešenie konfliktu na Ukrajine

Viedeň 19. júla (TASR) - Je nevyhnutné, aby malo Slovensko v rámci svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) ako jednu z kľúčových priorít Ukrajinu. Pre TASR to vo Viedni povedal slovenský diplomat a šéf Centra OBSE pre prevenciu konfliktov Marcel Peško.



"Tento konflikt je na jednej strane výsledkom konfrontačnej atmosféry v európskej bezpečnosti ako takej. Na druhej strane vieme, že bez nájdenia cesty k jeho riešeniu bude veľmi ťažké riešiť európsku bezpečnostnú architektúru ako takú," vysvetlil.



Podľa Peška je prvoradou úlohou Slovenska, aby sa venovalo ako podpore práce misie OBSE na Ukrajine, tak aj rokovaniam v rámci mierového procesu, napríklad procesu v Trilaterálnej kontaktnej skupine alebo spolupráci s tzv. normandským formátom.



"Osobitná monitorovacia misia na Ukrajine je momentálne našou najvýznamnejšou operáciou. Máme tam takmer 1300 ľudí, z toho 600 monitorov. Títo ľudia dennodenne prispievajú k stabilizácii situácie na Donbase. Monitorujú tam situáciu, píšu správy, snažia sa podporovať dialóg a vytvárať prímerie napríklad na opravu poškodených vodovodov a elektrických sietí," priblížil Peško.



Ich úloha spočíva v tom, že napriek tomu, že sa nedarí nájsť riešenie tohto konfliktu, prispievajú dôležitou mierou k zabráneniu jeho opätovnej eskalácie.



Peško pripomenul, že Ukrajinu čaká v roku 2019, teda v čase slovenského predsedníctva v OBSE, dvoje volieb - prezidentské i parlamentné. Slovensko teda môže okrem iného prispieť k demokratickému procesu na Ukrajine spoluprácou s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) so sídlom vo Varšave zameranou na monitorovanie volieb.



Ukrajinu za jednu z hlavných priorít budúceho predsedníctva SR v OBSE onačil aj štátny tajomník a osobitný predstaviteľ ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek, ktorý vo štvrtok na zasadnutí Stálej rady predstavil partnerom rámcové priority Bratislavy v tejto organizácii.



Peško, pokiaľ ide o samotný význam OBSE, vyzdvihol, že je to organizácia zastupujúca záujmy 57 krajín, pričom jej hlavná sila je v inkluzivite. Vyvára taktiež priestor pre dialóg medzi Spojenými štátmi, Európu a Ruskom, v celom priestore Európy, ale aj za jej hranicami.



OBSE je podľa neho aj platforma, ktorá má svoje nástroje na prevenciu a riešenie konfliktov. Jedným z najvýznamnejším nástrojov sú práve jej misie v krízových oblastiach. Doplnil, že takýchto misií má momentálne OBSE 16: na západnom Balkáne, v strednej Ázii a vo východnej Európe.



V misiách OBSE pôsobí takmer 3000 ľudí, ktorí majú dôležitý význam pre celkovú stabilizáciu situácie v Európe. "Je dôležité, že krajiny aj napriek polarizovanej situácii v Európe a aj napriek konfrontačnému tónu stále dokážu nájsť konsenzus a podporujú prácu týchto misií aj naďalej," zhodnotil slovenský diplomat.



