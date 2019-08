Medzi Mostom-Híd a SMK sa črtá koalícia, majú rokovať v auguste

Most-Híd na pondelkovom (29. 7.) rokovaní odovzdal predstaviteľom SMK základné podmienky strany pre spoluprácu.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Vládny Most-Híd stále rokuje s mimoparlamentnou SMK o dohode na spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Opätovne by sa mali predstavitelia strán stretnúť v druhej polovici augusta. Pre TASR to uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár. "Koalícia sa črtá, ale aj my máme svoje podmienky," skonštatovala tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová.



Most-Híd na pondelkovom (29. 7.) rokovaní odovzdal predstaviteľom SMK základné podmienky strany pre spoluprácu. "Ak SMK k našim bodom zaujme stanovisko, opäť si sadneme za rokovací stôl, pravdepodobne v druhej polovici augusta," povedal Bugár pre TASR.



SMK už o podmienkach Mosta-Híd rokovalo, konečné stanovisko k nim zaujme až v polovici augusta. Aj SMK avizuje svoje podmienky. "Aj my predložíme určité naše zásady, ktoré by sme chceli dostať do konečnej zmluvy," povedala Fialová.



Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz v pondelok uviedol, že ak sa nepodarí s SMK dohodnúť, bude strana nútená ísť do volieb sama. Zdôraznil, že strany musia navzájom rešpektovať svoju identitu. "SMK je etnická strana, Most-Híd je skôr interetnická strana. Toto sa nemôže meniť," doplnil. Ďalšie dve maďarské strany, MKDA-MKDSZ a Maďarské fórum tvrdia, že prípadná spolupráca maďarských síl závisí od Mosta-Híd a SMK.



Okrem SMK má Most-Híd za sebou sériu rokovaní s MKDSZ-MKDA či Maďarským fórom. Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.