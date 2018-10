Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo vojenské lietadlo L-39

Profil lietadla L-39 Albatros

Jednomotorové prúdové dvojmiestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo L-39 Albatros československej výroby s leteckým dvojprúdovým motorom AI-25W (TL). Lietadlo je celokovovej konštrukcie, dolnoplošník s lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so zaťahovacím trojbodovým podvozkom čelového typu. Svojimi vlastnosťami lietadlo umožňuje vykonávať základný výcvik vojenských pilotov, ich zdokonaľovanie sa v technike pilotáže vo dne aj v noci, a to ako v jednoduchých, tak aj v zložitých poveternostných podmienkach.



S lietadlom L-39 tiež možno uskutočňovať nácvik bojových prvkov pri dobrej viditeľnosti a, predovšetkým, nácvik bojových situácií, na čo slúži výzbroj lietadla. Výzbroj umožňuje mierenú paľbu neriadenými raketami na pozemné ciele v zostupnom lete, simuláciu odpálenia samonavádzacích rakiet pri vzdušnom boji s možnosťou kontroly zásahov, mierené bombardovanie a fotostreľbu na vzdušné aj pozemné ciele fotoguľometom.



V československej armáde sa lietadlo používalo v rokoch 1971 – 1992. V Ozbrojených silách (OS) SR sa lietadlá L-39 Albatros po modernizácii na normy ICAO a IFF používajú dodnes.

Bratislava 10. októbra (Teraz.sk/TASR) - Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu približne o 14.15 h zrútilo cvičné vojenské lietadlo L-39. Obaja členovia posádky, ktorí sa v lietadle nachádzali, prežili. Informoval o tom po rokovaní vlády minister obrany Peter Gajdoš (SNS).povedal Gajdoš. Zároveň doplnil, že bolo zdvihnutá letecká pátracia záchranná služba a do priestoru vyrazila aj komisia odboru štátnej správy na riešenie takýchto udalostí.Nehoda sa stala asi dva kilometre vzdušnou čiarou od kúpeľov Sliač, v poli pri rieke Hron. Priestor je v súčasnosti uzavretý. Očití svedkovia na mieste pre TASR priblížili, že videli, ako v priestore medzi Sliačom a Zvolenom cvičia dve vojenské lietadlá a pri cvičných manévroch sa jedno z nich zrútilo. Dvoch ľudí mala odviezť záchranka. Podľa rezortu obrany je posádke lietadla v súčasnosti poskytovaná zdravotnícka pomoc v jednej z nemocníc.Na miesto nehody po rokovaní vlády odišiel aj minister obrany. Spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom a veliteľom Vzdušných síl OS SR Ľubomírom Svobodom poskytnú na mieste leteckého nešťastia približne o 17.00 h bližšie informácie.Šéf obrany potvrdil, že lietadlo sa bude nahradzovať a výcvik pilotov sa bude musieť riešiť aj niekde inde.uzavrel.- Jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof v bývalom Československu sa stala zhruba dve hodiny potom, ako sa vojenské lietadlo americkej výroby D-47 so šiestimi členmi posádky a náčelníkom kádrovej služby 22. výsadkovej brigády Bohumilom Bullom vydalo z pražského letiska Kbely do Prešova. V Pardubiciach vyzdvihlo 14 ďalších dôstojníkov, väčšinou z intendančnej služby, ktorá mala na starosti hospodárenie a zásobovanie armády. Lietadlo sa zrútilo neďaleko obce Lom nad Rimavicou. Pri havárii zahynulo 21 dôstojníkov československej armády. Tragédiu oficiálne miesta dlho utajovali.- Pri plnení výcvikových úloh na III. leteckej základni v Malackách došlo k havárii vojenského lietadla SU-22. Pilot sa katapultoval, lietadlo dopadlo do priestoru letiska. Jeden vojak základnej služby utrpel ľahké popáleniny.- Vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok došlo pri plnení výcvikových úloh k havárii lietadla L-29 letectva Armády SR. Pilot lietadla pri leteckom nešťastí zahynul.- Tragická havária britského lietadla HAWK 200, pri ktorej zahynul jeho pilot a jedna diváčka, sa odohrala na 5. medzinárodných leteckých dňoch SIAD '99 v Bratislave.- Pri havárii lietadla L-39 zahynul neďaleko letiska Sliač 38-ročný pilot major Ľuboš Novák, člen skupiny Biele albatrosy. Letecké nešťastie sa stalo počas vystúpenia košických vzdušných akrobatov v rámci Dňa otvoreného letiska a Dňa polície na 31. leteckej základni na Sliači.- Cvičné vojenské lietadlo L-39 Albatros sa zrútilo približne o 17. hodine neďaleko obce Ožďany v Rimavskosobotskom okrese. Stroj, ktorý vzlietol na Sliači, spadol iba 800 metrov od obytných domov. Pilotovi sa podarilo včas katapultovať a haváriu prežil.- Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa o 11.37 h zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani vojenské osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a boli prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku.- Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o stíhačky typu MiG-29. Jedného z pilotov po katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 7. novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v Slovenskom raji.- Slovenské vojenské lietadlo AN-24 havarovalo pri maďarskej obci Hejce. Tragédia si vyžiadala životy 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov, npor. Martin Farkaš.