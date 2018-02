Medzinárodný deň materinského jazyka oslavujú aj esperantisti

Na svete je asi tisíc ľudí, ktorí sa naučili esperanto v detstve od rodičov.

Bratislava 20. februára (TASR) - Esperanto môže slúžiť ako ochrana proti zanikaniu jazykov. Myslí si to Peter Baláž, predseda Slovenskej esperantskej federácie (SKEF).



"Možno to znie paradoxne, no často práve ľudia hovoriaci plánovým jazykom esperanto bránia mnohojazyčnosť a právo všetkých ľudí hovoriť svojím rodným jazykom," hovorí Baláž a vysvetľuje, že "jazyk esperanto nebol vytvorený, aby nahradil národné jazyky". Slúžiť má na medzinárodnú komunikáciu.



Preto svetový esperantský zväz už mnoho rokov oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka (21.2.). "Esperanto nie je eliminátorom jazykov, tak ako nimi často sú používané jazyky veľkých ekonomických a vojenských mocností," tvrdí federácia.



Okrem toho môže byť materinským jazykom aj samotné esperanto. Na svete je asi tisíc ľudí, ktorí sa naučili esperanto v detstve od rodičov. Medzi nich patrí aj súčasný vedúci slovenského oddelenia pre preklad v Luxemburgu v rámci Európskeho parlamentu Pavol Tvarožek.