Medzinárodný deň sestier akcentuje zdravie ako ľudské právo

Ženeva/Londýn 12. mája (TASR) - Medzinárodný deň sestier, ktorý pripadá na 12. mája, sa na svete slávi ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a sesterského povolania Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Medzinárodná rada sestier (ICN) v roku 2018 zvolila tému "Sestry ako vedúci hlas - zdravie je ľudské právo".



ICN verí, že zdravie je ľudské právo. Ako jedna z popredných organizácií sa verejne zasadzuje za dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, v ktorej hrajú kľúčové úlohu práve sestry, napísala pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa sestier predsedníčka tejto organizácie Annette Kennedyová.



Na celom svete trpia jednotlivci aj celé komunity chorobami len preto, lebo si zdravotnú starostlivosť z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Lenže nie je možné zabúdať ani na to, že právo na zdravie sa vzťahuje aj na sestry, prízvukovala Kennedyová.



Lepšia kvalita a bezpečnosť pre pacientov je podmienená pozitívnym pracovným prostredím pre personál. To zahŕňa právo na bezpečné pracovné prostredie, primeranú odmenu a prístup k zdrojom a vzdelávaniu. K tomu treba pridať aj právo na to, aby sestry boli vypočuté a mali platný hlas pri rozhodovaní, rozvoji a realizácií stratégií v zdravotníctve, uviedla predsedníčka.



V Ženeve sídliaca ICN zaujíma stanoviská v oblastiach, akými sú úloha sestier v zdravotníckych zariadeniach, dobré sociálno-ekonomické postavenie sestier a riadne fungujúce zdravotnícke systémy. Sústreďuje sa aj na samotnú profesiu sestier.



V roku 1899 založená ICN predstavuje najvýznamnejšiu medzinárodnú organizáciu zoskupujúcu zdravotnícky personál. Spravujú ju sestry; cieľom ich práce je zabezpečovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť na celom svete, solídnu zdravotnícku politiku všade na planéte.



Medzi ďalšie ciele patrí aj zlepšovanie odbornej prípravy sestier či zaisťovanie samotnej existencie profesie sestier na medzinárodnej úrovni tak, aby ju rešpektovali na všetkých úrovniach. ICN sa usiluje, aby sestry predstavovali a boli ponímané ako kompetentný personál prinášajúci spokojnosť pacientom.



Medzinárodná rada sestier zastrešuje národné asociácie, prípadne komory sestier, a reprezentuje milióny stredných zdravotníckych pracovníkov na svete.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA) si každý rok pripomína Medzinárodný deň sestier spravidla seminárom. Zároveň sa 12. máj stal príležitosťou, keď sa sestrám udeľuje cena Biele srdce. Za symbol sestier bolo srdce bielej farby oficiálne vybrané v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.



Florence Nightingalová sa narodila 12. mája 1820 v talianskom meste Florencia, podľa ktorého dostala krstné meno. Jej rodičia William Edward a Frances Nightingalovci boli dva roky na svadobnej ceste. Počas nej sa im narodila v talianskom meste Neapol najskôr Parthenope, potom o rok neskôr vo Florencii Florence.



Tá sa postavila proti dobovým konvenciám a odmietla zostať ženou v domácnosti. Za životnú dráhu si vybrala zdevalvovanú profesiu ošetrovateľky, vyhradenú pre chudobných.



Najväčším a najvýraznejším prejavom jej angažovania sa pre profesiu bola účasť v krymskej vojne. Prepukla v marci 1854 medzi Britániou, Francúzskom a Tureckom proti Rusku. Britský minister vojny Sidney Herbert vyslal Nightingalovú na Krym. Odcestovala tam 21. októbra 1854 s 38 dobrovoľníčkami. V lokalite Uskudar vyčistili a upravili miestnu nemocnicu a podarilo sa im znížiť úmrtnosť ranených zo 40 na dve percentá.



Jej návrat do Británie 7. augusta 1857 bol triumfálny. Florence Nightingalová obetovala celý život podpore ošetrovateľstva. Založila školu pre zdravotné sestry nesúcu jej meno. Zomrela 13. augusta 1910 po dlhej chorobe.