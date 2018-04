Medzinárodný projekt Slovenská akadémia ocenili v zahraničí

Projekt vyzdvihuje program celoživotného vzdelávania zameraného na jeho podporu v oblasti ľudských práv na Slovensku.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Medzinárodný projekt Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Slovenská akadémia ocenili v zahraničí na stránkach Európskeho Wergeland Centra. Projekt vyzdvihuje program celoživotného vzdelávania zameraného na jeho podporu v oblasti ľudských práv na Slovensku. TASR o tom informoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.



ŠPÚ pripravil dva ročníky vzdelávania pod názvom Jesenná akadémia. V školskom roku 2016/17 sa konala na tému Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. V školskom roku 2017/2018 realizuje ŠPÚ jesennú akadémiu pre základné a stredné školy na tému Demokratické školské prostredie pre všetkých. Jej ročný cyklus bude ukončený v júni. "Akadémia je príležitosťou pre vedúcich zamestnancov škôl, učiteľov a organizácie občianskej spoločnosti, aby sa učili praktické nástroje a stratégie na vytvorenie demokratickejšieho a inkluzívneho prostredia pre všetkých žiakov, pričom dôraz kladie na to, aby sa do tohto procesu zapojili všetci v škole," uviedol Hajduk.



Akadémia vychádza z kritérií obsahu a kvality stanovených v národných osnovách v roku 2009 v oblasti výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Podporuje rozvoj občianskych kompetencií učiteľov a žiakov, ktoré priamo súvisia s implementáciou rámca kompetencií pre demokratickú kultúru. Identifikuje kompetencie, ktoré sú zhrnuté do štyroch hlavných kategórií - hodnôt, štúdií, zručností a znalostí a kritických poznatkov.