Meteorológovia očakávajú početné prehánky a nevylučujú ani búrky

Bratislava 14. januára (TASR) - Meteorológovia očakávajú na Slovensku početné prehánky, nevylučujú ani búrky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



V pondelok na Slovensko podľa meteorológov prúdi od severozápadu chladný a vlhký vzduch. "Vzduchová hmota je súčasne aj instabilná, to znamená vhodné podmienky na tvorbu prehánok, aj intenzívnych, pričom nie sú vylúčené ani búrky," informuje SHMÚ. V Česku a Poľsku sa podľa meteorológov búrky už vyskytli, no bleskov v nich veľa nebolo. SHMÚ upozorňuje, že na severe Slovenska môžu byť zrážky aj trvalejšie vplyvom náveterného efektu.



SHMÚ upozorňuje v pondelok na silný vietor na západnom Slovensku a na severe krajiny, v okolí Tatier. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Na západnom Slovensku môže miestami dosiahnuť priemerná rýchlosť vetra 45 až 50 kilometrov za hodinu. Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom na horách stredného a východného Slovenska, kde môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, na hrebeňoch Tatier až od 135 do 160 kilometrov za hodinu. Na severe krajiny upozorňuje SHMÚ pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Varuje aj pred snežením v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji, kde môže napadnúť od 30 do 55 cm nového snehu a v Prešovskom a Žilinskom kraji, kde môže napadnúť 50 až 80 cm nového snehu.