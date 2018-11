METEOROLÓGOVIA: Október bol veľmi teplý, zrážky boli podpriemerné

Najvyššia teplota vzduchu bola nameraná 10. októbra v Michalovciach. Bolo tam 26,2 stupňa Celzia.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Október 2018 bol na celom území krajiny veľmi teplý, zatiaľ čo zrážok bolo menej, ako je obvyklé. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Naopak, najnižšia teplota pre polohy do 1000 metrov nad morom bola zaznamenaná v obci Mlynky v Slovenskom raji, kde 25. októbra namerali meteorológovia mínus päť stupňov Celzia.



"Odchýlka priemernej teploty od normálu dosiahla väčšinou plus dva až tri stupne Celzia. Ešte vyššia kladná odchýlka bola nameraná na stanici Kuchyňa, plus 3,1 stupňa," uviedol SHMÚ.



Ako ďalej informoval, zrážok bolo v októbri na Slovensku málo, a preto mesiac skončil ako celok zväčša pod úrovňou normálu. "Mesiac bol suchý najmä na juhozápade, kde spadlo väčšinou len desať až 20 milimetrov. V tejto časti územia to predstavuje zväčša len 30 až 40 percent normálového úhrnu," dodali meteorológovia.



Najmenej zrážok bolo v októbri v Kolárove na juhozápade. Spadlo tam len 7,1 milimetra zrážok. Naopak, najvyšší úhrn bol nameraný na Lomnickom štíte, a to 187,6 milimetra. Výrazne vyššie zrážky sa ojedinele vyskytli aj na severe územia a vo vyšších polohách, napríklad v Oravskej Lesnej spadlo až 96 milimetrov zrážok.