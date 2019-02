Meteorológovia varujú pred vetrom a hmlou, na horách hrozí lavína

Vo viacerých krajoch na Slovensku sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Bratislava 10. februára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na silný vietor v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Silný vietor očakávajú aj na horách severného a stredného Slovenska. Vodiči i chodci si musia miestami na západnom a strednom Slovensku dávať pozor na výskyt hmly. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy 1. stupňa.



Vo viacerých krajoch na Slovensku sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Na severnom a strednom Slovensku môže vietor v horách, nad pásmom lesa, miestami dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. S veterným počasím treba rátať aj v najbližších dňoch.



SHMÚ varuje pred výskytom hmly s dohľadnosťou 50 až 200 metrov v Bratislave a v okresoch Senec, Pezinok, Banská Bystrica, Zvolen, Detva a Brezno.



Na horách je malé lavínové nebezpečenstvo, vo Vysokých Tatrách mierne



Vo vysokohorskom teréne slovenských pohorí pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Výnimkou sú Vysoké Tatry, kde je mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň).



Ako informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku, vplyvom striedania teplôt v priebehu dňa a noci sa snehová pokrývka výrazne stabilizovala.



„Horšia je situácia vo vysokých polohách nad 2000 metrov nad morom najmä na svahoch so severnou a severovýchodnou expozíciou, kde silný vietor počas posledného sneženia navieval sneh do dosiek a vankúšov. Na severných svahoch sa miestami v snehovej pokrývke nachádzajú aj kritické vrstvy hranatozrnného snehu. Uvoľnenie lavín je tu možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch,“ uviedol Sedlák.



V nedeľu ráno bolo na horách polooblačno, na západe a v kotlinách hmla a stredná oblačnosť. Teplota vzduchu sa udržuje v rozpätí od -8 do -4 stupne Celzia. Na hrebeňoch fúkal silný juhozápadný vietor do 20 metrov za sekundu v nárazoch. Snehová pokrývka je po predchádzajúcom oteplení a následne ochladení pomerne dobre stabilizovaná. Jej povrch je väčšinou tvrdý, zmrznutý a nosný.



Na južnom Slovensku sa vyskytuje hmla s dohľadnosťou 50 až 100 metrov

Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, miestami je na ňom utlačený až zľadovatený sneh. Vodiči by si mali miestami dávať pozor na výskyt hmly a tvorbu snehových jazykov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v okolí Šale a do 100 metrov v okolí Nových Zámkov a v okresoch Komárno a Dunajská Streda. Na horskom priechode Besník sa z dôvodu vetra tvoria snehové jazyky.



Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, na cestách III. triedy v okolí Stakčína a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.



Celú zimnú sezónu je uzavretý horský priechod Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom) pre vozidlá nad desať metrov, horský priechod Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Skýcov (II/511) pre vozidlá nad 3,5 tony.



V zime sú neudržiavané cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie, III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576).