DAJTE SI POZOR: Podľa SHMÚ hrozí poľadovica a silný vietor v Tatrách

Výstrahy SHMÚ na sobotu 9. februára 2019. Foto: SHMÚ

Bratislava 9. februára (TASR) - Vodiči i chodci v Banskobystrickom a Košickom kraji si musia v sobotu dávať pozor na poľadovicu. Na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier môže fúkať silný vietor. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal na sobotu výstrahy 1. stupňa.Výstraha pred tvorbou poľadovice v Banskobystrickom a Košickom kraji platí do 13.00 h. Výstraha pred silným vetrom na hrebeňoch Tatier, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu, platí do 16.00 h.So silným vetrom treba počítať aj v nedeľu (10.2.), a to najmä na západnom a severnom Slovensku. Na horách v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji je na nedeľu od 16.00 h vyhlásená výstraha 2. stupňa. Meteorológovia očakávajú, že vietor nad pásmom lesa môže miestami dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.