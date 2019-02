Meteorológovia:Dnes silnejšie zafúka, podvečer bude na horách víchrica

Výstraha SHMÚ. Foto: SHMÚ

Bratislava 1. februára (TASR) - Na Slovensku treba v piatok počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.Pre väčšinu územia platí od rána výstraha prvého stupňa. Týka sa takmer všetkých krajov, s výnimkou Trnavského a Košického kraja. Vietor tu podľa meteorológov môže dosiahnuť v nárazoch 65 - 70 km/h, priemerná rýchlosť sa môže pohybovať okolo 45 km/h.upozorňuje SHMÚ.Podvečer sa môže rýchlosť vetra zvýšiť najmä v oblasti hôr na severe stredného Slovenska. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 125-160 km/h, v priemere 90 km/h, čo predstavuje víchricu.podotýka SHMÚ.Výstraha druhého stupňa bola vydaná pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Banská Bystrica a Brezno. Predbežne platí od piatka od 18. h do soboty (2.2.) do 18. h.Na slovenských cestách si treba dávať naďalej pozor aj na poľadovicu. Obozretnejší by mali byť vodiči obzvlášť v Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Výstraha predbežne platí do piatka do 18. h.Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) by mali byť momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I. až III. triedy a tiež horské priechody. Podľa portálu zjazdnosť.sk si však treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou do 50 m v okolí Banskej Štiavnice, viditeľnosť do 100 m je hlásená v oblasti Štósu. Opatrne treba jazdiť aj na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v oblastiach Levoča, Stakčín, Makov, Turčianske Teplice, Budatín, Martin, Žilina, Rajec a Belá, kde je na vozovke zľadovatený sneh.