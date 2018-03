Vo veku nedožitých 75 rokov zomrel politológ M. Horský.

Od marca 1990 bol vedúcim volebnej kampane VPN a podieľal sa na úspechu hnutia v prvých slobodných voľbách v júni 1990,

Bratislava 18. marca (TASR) - Vo veku nedožitých 75 rokov v nedeľu zomrel slovenský politológ, pamiatkar, publicista a učiteľ Michal Horský. TASR to potvrdil syn zosnulého politológa Michal Horský mladší.



Michal Horský zakladal Trnavskú univerzitu a tiež jej katedru politológie, kde až do roku 2006 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a odborný garant. Učil aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2016 mu vyšla kniha Politické hry.



Narodil sa 1. júla 1943 v Trnave. Bol redaktorom a neskôr výkonným riaditeľom časopisu Echo. V období Husákovej normalizácie sa zamestnal v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.



"V novembri 1989 sa zapojil do činnosti Verejnosti proti násiliu (VPN). Bol členom Koordinačného centra VPN a súčasťou redakcie občasníku Verejnosť. Od marca 1990 bol vedúcim volebnej kampane VPN a podieľal sa na úspechu hnutia v prvých slobodných voľbách v júni 1990," povedal Horský mladší.



Zosnulý politológ chvíľu pôsobil aj ako poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a člen ústavnoprávneho výboru.