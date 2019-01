Mierna lavínová hrozba trvá vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí

Ráno bolo na horách mrazivé.

Liptovský Hrádok 22. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí. TASR o tom v utorok informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Snehová pokrývka je sadnutá a s výnimkou niektorých strmých svahov všeobecne dobre spevnená. Na niektorých miestach s nízkou snehovou pokrývkou sa vplyvom dlhodobo nízkych teplôt začínajú vytvárať nestabilné snehové vrstvy," uviedol Buliak s tým, že hlavným lavínovým problémom ostáva vetrom previaty sneh z posledného sneženia. Výskyt samovoľných lavín sa neočakáva.



Ráno bolo na horách mrazivé. Prevládalo jasné počasie s dohľadnosťou do sto kilometrov. Teplota vzduchu sa pohybovala na vrcholoch hôr v rozpätí od mínus 16 do mínus 12 stupňov Celzia. "Nový sneh nepripadol. Celková výška snehu však dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách je do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 až 250 centimetrov," uzavrel.