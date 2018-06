Polícia zadržala 34 migrantov: Troch Slovákov obvinili z prevádzačstva

Prvých 20 migrantov, ktorí nelegálne prekročili štátnu hranicu z Ukrajiny, zadržali policajti úradu hraničnej a cudzineckej polície vo štvrtok (31.5.) blízko obce Podhoroď.

Bratislava 5. júna (TASR) – Obvineniu z trestného činu prevádzačstva čelia traja Slováci. Tí mali v uplynulých dňoch nelegálne previesť na územie Slovenska 34 cudzincov pochádzajúcich z Vietnamu. TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.



Prvých 20 migrantov, ktorí nelegálne prekročili štátnu hranicu z Ukrajiny, zadržali policajti úradu hraničnej a cudzineckej polície vo štvrtok (31.5.) blízko obce Podhoroď. Tých mal večer prevziať 38-ročný Miroslav P. a následne ich za finančnú odmenu odviesť do Rakúska.



"Policajti mu však plány prekazili, za Sobrancami ho zastavila hliadka mobilnej zásahovej jednotky. Po zastavení vozidla z neho obvinený vyskočil a utekal až do mesta Sobrance, kde ho policajti dolapili a zadržali," priblížila Baloghová. Po preukázaní viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody od troch do ôsmich rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie.



Ďalších 14 cudzincov z Vietnamu spolu s dvomi prevádzačmi zadržala polícia v piatok (1.6.) podvečer v blízkosti obce Koromľa. Cudzinci boli následne vrátení na Ukrajinu.



"Predpokladaný zisk všetkých obvinených po úspešnom dopravení cudzincov do Rakúska by bol vo výške minimálne 17.000 eur," dodala Baloghová.