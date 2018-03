Mimoparlamentné strany nie sú s výmenou vlády spokojné

Poctivé riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby, uviedol predseda hnutia Alojz Hlina.

Bratislava 22. marca (TASR) - Ľudia si zaslúžia skutočnú zmenu a nie iba "face-lifting". Takto na výmenu vlády reagovalo mimoparlamentné KDH, ktoré preferuje predčasné voľby. "Poctivé riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby," uviedol predseda hnutia Alojz Hlina.



Dopracovať sa k nemu dá aj tlakom či vypísaním referenda. Pracovať na tom má podľa Hlinu opozícia. "Je doba na spoluprácu. Vyzývame najsilnejšiu opozičnú stranu, nech sa niečo vytvorí a my sme pripravení ku všetkému, čo bude mať logiku a ratio sa pripojiť," uviedol Hlina na tlačovej konferencii v Bratislave.



Požiadal tiež organizátorov protestu Za slušné Slovensko, aby zvážili, či ohlásené piatkové zhromaždenie nedotiahnu do konca. Jeho zrušenie deň pred konaním totiž môže byť podľa Hlinu riziko. "Je dosť možné, že tam nejakí ľudia prídu a bude to bez koordinácie," vysvetlil.



Organizátori by sa napríklad podľa neho mohli v piatok poďakovať ľuďom, keďže je na to dôvod, a prípadne odovzdať štafetu ďalej. Hlina si myslí, že by ju mohla prebrať opozícia. "Možno by bolo dobré, aby štafetu prebrala opozícia a to tak, aby výsledkom boli predčasné voľby," doplnil.



Za predčasné voľby je aj neparlamentné Progresívne Slovensko. "Aj po vymenovaní novej vlády zostávame presvedčení, že najlepším riešením situácie by boli predčasné voľby," uvádza strana, ktorá je sklamaná z pokračovania niektorých členov vlády. Poukazuje na ministrov obrany Petra Gajdoša (SNS) a šéfa rezortu práce Jána Richtera (Smer-SD).



Progresívnemu Slovensku sa nepozdáva ani schválenie programového vyhlásenia, privítalo by, keby nový program vlády zohľadňoval situáciu v spoločnosti. Pripomína potrebu obnovenia dôvery v právny a spravodlivý štát.



Podľa poslanca NR SR Ondreja Dostála z klubu SaS si nová vláda nezaslúži dôveru parlamentu ani občianskej verejnosti. Dostálova strana OKS oceňuje zodpovedný prístup prezidenta SR Andreja Kisku k riešeniu súčasnej politickej krízy a rešpektuje jeho rozhodnutie vymenovať vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD).