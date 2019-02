Mimoparlamentnú SKS povedie do eurovolieb Igor Adamec

Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov.

Bratislava 24. februára (TASR) – Lídrom mimoparlamentnej Slovenskej konzervatívnej strany (SKS) do májových eurovolieb bude riaditeľ TV Ružinov Igor Adamec. Na druhom mieste kandidátky je člen predsedníctva SKS Daniel Mikolaj a na treťom podpredsedníčka strany Kristína Šabíková, ktorá o tom TASR informovala.



"Členstvo Slovenska v EÚ považujeme za nevyhnutnú podmienku prosperity, no zároveň sme presvedčení, že nastal čas vrátiť sa k hodnotám, na ktorých myšlienka jednotnej Európy vznikla,” uvádza strana, podľa ktorej súčasné bruselské elity stratili zo zreteľa pôvodný cieľ európskej integrácie, ktorým bolo zvyšovanie blahobytu Európanov.



SKS chce presadzovať ideu bezpečnej a prosperujúcej Európy. Únia musí podľa strany opustiť "nezmyselné úvahy o výbere pohlavia, o tom, že neexistuje mama a otec, ale rodič 1 a rodič 2", ktoré považuje za "hodvábne starosti", zatiaľ čo reálne problémy sú prehliadané.



Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.