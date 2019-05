Zo zákona o ochrane prírody vypadol kľúčový bod, tvrdia mimovládky

Organizácie sú tiež presvedčené, že ministerstvo porušilo práva verejnosti vyplývajúce zo zákona o tvorbe právnych predpisov a legislatívnych pravidiel vlády.

Bratislava 28. mája (TASR) - Z novely zákona o ochrane prírody, o ktorej má v stredu (29. 5.) rokovať vláda, vypadol zámer, aby pozemky v chránených územiach prešli do správy štátnej ochrany prírody. Upozorňujú na to mimovládne organizácie WWF Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, BROZ, SOS/BirdLife, Iniciatíva My sme les a OZ Prales. Zároveň im prekáža, že envirorezort riadne neuzavrel rokovania o ich hromadnej pripomienke, ktorú podporilo 30.000 ľudí.



"Je veľká škoda, že ministerstvo životného prostredia ustúpilo od snahy presunúť pozemky pod ochranu prírody aspoň v piatom – najprísnejšom stupni ochrany prírody. Na toto opatrenie dozrel čas a má silnú podporu verejnosti," hovorí Milan Janák z WWF Slovensko.



Organizácie sú tiež presvedčené, že ministerstvo porušilo práva verejnosti vyplývajúce zo zákona o tvorbe právnych predpisov a legislatívnych pravidiel vlády. "Predstavitelia ministerstva pristúpili k rozporovým rokovaniam o hromadnej pripomienke len formálnym spôsobom a to napriek nebývalému záujmu verejnosti. Rokovanie ostalo neukončené, nebol z neho spracovaný záznam a zástupcom verejnosti nebolo umožnené rokovať s politickými predstaviteľmi ministerstva," tvrdí Imrich Vozár z Via Iuris.



Ochranári v pripomienke žiadali skorší presun štátnych pozemkov pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR aj skoršiu platnosť zákazov súvisiacich s lesným hospodárením v chránených územiach. Chceli tiež viac chrániť krajinný ráz a zakázať poľovať či loviť ryby od štvrtého stupňa ochrany. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) v čase podania pripomienky na sociálnej sieti napísal, že ho teší záujem toľkých ľudí o slovenskú prírodu.