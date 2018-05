Mimovládky vyzývajú vládu na vyšetrenie strelizácií rómsky žien

Vládu vyzýva na vytvorenie nezávislého orgánu s právomocami vyšetriť rozsah tejto praxe a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie.

Košice 22. mája (TASR) - Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou ďalších organizácií a ľudí vyzýva vládu, aby konečne vytvorila nezávislý orgán s právomocou vyšetriť rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť všetkým poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. TASR o tom v utorok informoval programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva v Košiciach Štefan Ivanco.



Poradňa dnes zaslala vláde výzvu s názvom Vyrovnajme sa s praxou nezákonných sterilizácií rómskych žien, v ktorej zdôrazňuje, že téma nezákonných sterilizácií rómskych žien nie je na Slovensku doteraz uzavretá a je nevyhnutné jej venovať pozornosť. Vládu vyzýva na vytvorenie nezávislého orgánu s právomocami vyšetriť rozsah tejto praxe a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a ospravedlnenie. K tomuto kroku ju už podľa poradne v novembri 2016 vyzval Výbor OSN pre ľudské práva, avšak vláda v tejto veci doteraz nekonala.



Výzve predchádzala podpisová akcia, ktorú v januári tohto roka poradňa iniciovala v spolupráci so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien zo Slovenska a Českej republiky. Ich požiadavky podporilo takmer tisíc ľudí.



"Samotnú výzvu podporujú aj medzinárodné a domáce mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane reprodukčných práv žien či práv rómskej menšiny - Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Európske centrum pre práva Rómov, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy a Možnosť voľby," uviedol Ivanco.



O jednotlivých prípadoch nezákonných sterilizácií rómskych žien rozhodovali v minulosti aj súdy vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré sa však podľa jeho slov nedokážu pozrieť na tento problém komplexne a zdokumentovať, aký bol vlastne celkový charakter a rozsah tejto praxe v našej spoločnosti.



Advokátka Vanda Durbáková, ktorá zastupovala viaceré poškodené rómske ženy v súdnych konaniach, rovnako zdôrazňuje, že vláda musí v tejto otázke prevziať zodpovednosť. "Je jasné, že súdne konania nie sú účinnou cestou, ako zabezpečiť nápravu a odškodnenie pre všetky poškodené ženy. Vláda preto musí konečne zriadiť na tento účel nezávislý orgán," povedala Durbáková.



Poradňa vo výzve okrem iného zdôrazňuje, že konkrétne kroky vlády v tejto oblasti by mali vychádzať zo skúseností z iných krajín, ako sú Švédsko, Švajčiarsko či Nórsko, ktoré sa s praxou nezákonných sterilizácií žien z etnických menšín či zdravotne znevýhodnených osôb vyrovnávali v minulosti.



Poradňa je pripravená vláde poskytnúť súčinnosť pri návrhu konkrétnych opatrení v danej otázke.