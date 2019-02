Minister Gajdoš ocenil účastníkov vesmírnej misie „Štefánik“

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella odštartoval do kozmu 20. februára 1999 z kozmodrómu v Bajkonure. V stredu 20. februára uplynulo od tohto okamihu 20 rokov.

Bratislava 20. februára (TASR) - Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella dostal od ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) pamätnú medailu k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR. Ocenenie mu udelil pri príležitosti výročia jeho letu do vesmíru. Spolu s ním ocenil aj ďalších účastníkov vesmírnej misie „Štefánik“.



„Letom prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru sa Slovenská republika zaradila medzi krajiny, ktoré sa úspešne zapojili do vedeckého výskumu kozmického priestoru. Bola to jedinečná príležitosť, ktorá sa už pravdepodobne nikdy nezopakuje,“ povedal Gajdoš.



Pamätnú medailu získali účastníci misie Viktor Afanasiev, Sergej Avdejev, Ivan Bella, Michal Fulier, Claudie Haigneré Jean-Pierre Haigneré, Gennadij Padalka a Saližan Šaripov.



Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella odštartoval do kozmu 20. februára 1999 z kozmodrómu v Bajkonure. V stredu 20. februára uplynulo od tohto okamihu 20 rokov. Pobyt prvého Slováka v histórii vo vesmíre dohodli ruská a slovenská strana v rámci tzv. deblokácie ruského dlhu.



Pri tejto príležitosti sa v Bratislave konala konferencia aj so zahraničnými účastníkmi misie. “Bol to môj sen poďakovať ľuďom, ktorí pred 20. rokmi pomohli zviditeľniť Slovenskú republiku, a to nielen počas samotného letu, ale aj počas celej prípravy,” vysvetlil Bella. Podujatie pod ministrovou záštitou, ktorého súčasťou bola aj konferencia, zorganizoval Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika.