G.Gál rokuje o kandidatúre I. Rumanu, neodporučil ho poradný výbor

Podľa ministra spravodlivosti prebiehajú rokovania v tejto veci, cez víkend má naplánované stretnutie s predstaviteľmi Európskeho súdneho dvora.

Bratislava 17. mája (TASR) – Slovensko sa ešte nerozhodlo, či stiahne kandidatúru Ivana Rumanu na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu po tom, ako slovenského sudcu neodporučil poradný výbor Rady EÚ. Uviedol to minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd), ktorý nevylúčil možnosť, že Slovensko bude na kandidatúre trvať.



Podľa ministra prebiehajú rokovania v tejto veci, cez víkend má naplánované stretnutie s predstaviteľmi Európskeho súdneho dvora. „Keď už budem mať ucelené informácie, vtedy prikročíme k takému alebo onakému kroku,“ informoval v stredu (16.5.) po rokovaní vlády. Bližšie nešpecifikoval, kedy by tak mohlo byť.



Rumana je tretím kandidátom, ktorý v Bruseli neprešiel, čo bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) zhodnotila ako "veľkú hanbu". Pred Rumanom neuspeli pred poradným výborom ani Mária Patakyová a Radoslav Procházka. V prípade Procházku slovenskej vláde zabralo trištvrte roka, kým rozhodla, že ponúkne nového kandidáta.



Gál potvrdil, že už má na stole stanovisko výboru ohľadom neverejného vypočutia Rumanu. Podrobnosti neprezradil s odôvodnením, že ide o dokument v utajovanom režime. Ešte minulý týždeň vysvetlil, že náš tretí kandidát nepresvedčil expertov vo výbore o svojej zdatnosti v agende, ktorou sa luxemburský súd zaoberá a pripravenosti okamžite sa ujať výkonu funkcie.



V prípade, že Slovensko stiahne kandidatúru, by sa mohol začať proces hľadania štvrtého kandidáta, ktorý zastrešuje Súdna rada. Jej predsedníčka Lenka Praženková prijala neodporúčajúce stanovisko poradného výboru s prekvapením, nakoľko Súdna rada podľa nej v osobe Rumanu navrhla vláde SR odborne zdatného kandidáta, dlhoročného sudcu Najvyššieho súdu SR s praxou v oblasti správneho súdnictva.



Slovensku sa podarilo získať jedno z 12 miest dodatočných sudcov, ktoré pribudli na Všeobecnom súde EÚ v rámci jeho reformy. Prestížny medzinárodný súdny post mala Slovenská republika obsadiť už v roku 2016.