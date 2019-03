J. Richter prezentoval kandidatúru Slovenska na ELA v Chorvátsku

Za jednu z výhod minister J. Richter považuje, že Slovenská republika je jednou z 5 krajín bez sídla európskej inštitúcie.

Bratislava 11. marca (TASR) - Ďalšie stretnutie na podporu kandidatúry Slovenska v boji o sídlo Európskeho orgánu práce (ELA) absolvoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v Chorvátsku. So svojím rezortným kolegom ministrom práce a dôchodkového systému Markom Pavičom hovorili aj o blížiacom sa predsedníctve Chorvátska v Rade EÚ v 1. polroku 2020.



Richter prezentoval ponuku Slovenska na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave už aj svojmu chorvátskemu kolegovi. Za jednu z výhod považuje, že Slovenská republika je jednou z 5 krajín bez sídla európskej inštitúcie. "V EÚ silnie politické povedomie o potrebe vyváženejších rozhodnutí pokiaľ ide o geografické rozmiestnenie agentúr, čo viackrát potvrdili lídri Únie vo svojich záveroch. Táto potreba rezonuje o to viac, že inštitúcie z Veľkej Británie budú premiestnené do členských štátov, ktoré už agentúry hostia," povedal na stretnutí Richter.



Najmladší členský štát EÚ považuje novovznikajúcu európsku agentúru za veľmi dôležitú. Chorvátsky minister práce očakáva, že v otázkach mobility pracovnej sily pomôže riešiť rôzne problémy. Zdôraznil, že Slovensko je na kandidatúru veľmi dobre pripravené.



Na stretnutí ministri hovorili aj o blížiacom sa predsedníctve Chorvátska v Rade EÚ v 1. polroku 2020. Marko Pavič sa zaujímal o naše skúsenosti s prípravou a priebehom slovenského predsedníctva. Dohodli sa preto na ďalšej výmene informácií v tejto oblasti.



Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.