VIDEO: M. Maďarič odstupuje z funkcie ministra kultúry

Výberový prehľad ministrov kultúry SR od roku 1989:



Ladislav Chudík (VPN): 12. december 1989 - 29. marec 1990

Ladislav Snopko (VPN): 29. marec 1990 - 24. jún 1992 (3 vlády)

Dušan Slobodník (HZDS): 24. jún 1992 - 15. marec 1994

Ľubo Roman (KDH): 15. marec 1994 - 13. december 1994

Ivan Hudec (HZDS): 13. december 1994 - 30. október 1998

Milan Kňažko (SDK): 30. október 1998 - 15. október 2002

Rudolf Chmel (ANO): 16. október 2002 - 24. máj 2005

František Tóth (ANO): 25. máj 2005 - 5. apríl 2006

Rudolf Chmel (ANO): 5. apríl 2006 - 4. júl 2006

Marek Maďarič (Smer-SD): 4. júl 2006 - 8. júl 2010

Daniel Krajcer (SaS): 9. júl 2010 - 3. apríl 2012

Marek Maďarič (Smer-SD): 4. apríl 2012 - (2 vlády)

Bratislava 28. februára (Teraz.sk/TASR) - Ani zmena na poste ministra kultúry nie je dôvod na obavu, že by sa stratégia a politika ministerstva kultúry radikálne menila, resp., že by v novom období prišlo k zvráteniu súčasného trendu, ktorým sa rezort snaží slovenskej kultúre, vrátane tej menšinovej, pomáhať. Marek Maďarič (Smer-SD) to pre TASR povedal po skončení stredajšieho brífingu, na ktorom oznámil rozhodnutie odstúpiť z postu ministra kultúry.uviedol Maďarič. Doterajšiu politiku ministerstva, iniciatívy, ktoré okrem iného počas Maďaričovho pôsobenia vykreovali tri podporné fondy, sú podľa odchádzajúceho ministra široko akceptovateľné. Je presvedčený, že jeho nástupca to preto meniť nebude.uviedol minister. O svojom nástupcovi nemá predstavu.odpovedal.Svoju rezignáciu vysvetlil ľudským rozhodnutím, súvisiacim s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.uviedol na brífingu.Vylúčil, žeby za jeho rozhodnutím bol politický kalkul do budúcnosti.zdôraznil Maďarič a odbil v rovnakom duchu i otázky, ktorými sa novinári pýtali, či by za jeho rezignáciou nemali nasledovať odstúpenia iných ministrov. Aj v súvislosti s medializovanými informáciami o prepojení členov Smeru-SD s osobami, spájanými s talianskym podsvetím, Maďarič deklaroval, že je to úloha pre políciu a prokuratúru.zdôraznil.