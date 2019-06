Minister Lajčák rokoval v Kyjeve so Zelenským o prímerí v Donbase

Lajčák sa vyjadril aj k súčasnej ústavnej situácii na Ukrajine.

Kyjev/Bratislava 13. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák rokoval vo štvrtok v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o potrebe prímeria na východe Ukrajiny.



Minister Lajčák navštívil Ukrajinu v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Svojou návštevou nadviazal na svoju januárovú cestu do Kyjeva a na líniu kontaktu v Donbase.



Zelenskyj sa podľa Lajčáka snaží dosiahnuť mier na východe Ukrajiny, na čo je však potrebná spolupráca oboch strán zapojených do konfliktu.



"On dal svojim ľuďom rozkaz, aby neopätovali paľbu, čo je však ťažké, keď z druhej strany sa strieľa a keď ľudia strácajú životy," povedal Lajčák.



"Teraz je veľmi citlivá chvíľa v tomto celom procese, keď budeme potrebovať aj medzinárodné spoločenstvo, aby zatlačilo na druhú stranu," dodal minister.



Lajčák sa vyjadril aj k súčasnej ústavnej situácii na Ukrajine. "Prezident, ktorý dostal nesmierne silný mandát od ľudí, vlastne nemôže vykonávať svoju politiku, pretože parlament sa mu postavil do opozície," povedal minister a dodal, že táto situácia spôsobuje problémy aj v súvislosti s mierovými procesmi na východe Ukrajiny.



Lajčák podľa svojich slov vyjadril podporu politike prezidenta Zelenského a využije aj pondelkové stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ na to, aby ich informoval o situácii.



Minister Lajčák absolvoval vo štvrtok aj bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Pavlom Klimkinom. Ministri na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznili potrebu dosiahnutia udržateľného prímeria na východe Ukrajiny, aby bolo možné pokračovať v zlepšovaní humanitárnej situácie a životných podmienok obyvateľov.



Šéfa slovenskej diplomacie prijal aj bývalý prezident Ukrajiny Leonid Kučma, ktorý v súčasnosti pôsobí vo funkcii osobitného predstaviteľa ukrajinského prezidenta pre rokovania v rámci trojstrannej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase.



Minister Lajčák sa stretol aj so zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacich na Ukrajine a navštívil priestory úradu Koordinátora projektov OBSE na Ukrajine (PCU), ktorý si v tomto období pripomína 20. výročie svojho založenia.



OBSE počas slovenského predsedníctva v rámci projektu PCU "Budovanie spôsobilosti Ukrajiny na humanitárne odmínovanie" odovzdá odmínovací materiál v hodnote 280.000 eur, na ktorom sa finančne podieľala aj SR.