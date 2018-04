VIDEO: Minister obrany privítal vojakov po návrate z dvoch misií

P. Gajdoš počas ceremoniálu príslušníkov OS SR ocenil Vojenským krížom – pamätným krížom za účasť vo vojenskej operácii i vojenskou medailou za službu v mierových pozorovateľských misiách.

Martin 27. apríla (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš privítal v piatok v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine 42 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR po návrate z misií EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a UNTSO na Blízkom východe.







"Som nesmierne rád, že svojím zodpovedným spôsobom splnili všetky úlohy a takto reprezentovali nielen Ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale, samozrejme, aj našu rodnú vlasť. Pri každom príhovore tradične vítam všetkých, ktorí sa vrátili, no tentoraz musím skonštatovať, že nás opustil major Peter Pavlovský, česť jeho pamiatke. Je nám to veľmi ľúto, ale i o tom je život," povedal pre TASR Gajdoš.



Slovenskí vojaci plnia úlohy nielen v tejto, ale i v ďalších misiách vo svete, ktorých je celkovo viac ako 250. "Misia EUFOR ALTHEA je demonštráciou bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Aj takýmto spôsobom OS SR a Slovenská republika preukazujú odhodlanosť a pripravenosť zabezpečiť mier a stabilitu vo svete. Jednoznačne deklarujeme, že sme stabilným a dôveryhodným partnerom pre EÚ aj NATO," dodal Gajdoš.



V misii EUFOR ALTHEA od jej začiatku v roku 2004 do súčasnosti pôsobilo celkovo 803 vojakov, z toho 26 žien. Veliteľ rotujúcej jednotky Marek Roman uviedol, že operácia v Bosne a Hercegovine zabezpečuje dva hlavné piliere. Prvým z nich je pomôcť pri výcviku a tréningu miestnej armády Bosny a Hercegoviny. "Druhým je monitorovanie bezpečnostnej situácie a takisto nálady medzi obyvateľstvom, na základe ktorých môže Európska únia alebo iné orgány medzinárodného spoločenstva prijať opatrenia tak, aby sa situácia nezhoršovala, ale zlepšovala," priblížil.



Minister obrany počas slávnostného ceremoniálu príslušníkov OS SR ocenil Vojenským krížom – pamätným krížom za účasť vo vojenskej operácii i vojenskou medailou za službu v mierových pozorovateľských misiách. Viacerí vojaci zároveň získali postavenie vojnového veterána.