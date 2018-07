Minister P. Gajdoš odporúča vláde nákup amerických stíhačiek F-16

Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29.

Bratislava 10. júla (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) odporúča vláde nákup 14 kusov amerických stíhačiek F-16 Block 70/72. Tie dostali prednosť pred švédskymi strojmi JAS-39 C/D Gripen, o ktorých prenájme rokovalo ministerstvo ešte pod vedením Martina Glváča (Smer-SD). Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok večer predložil na stredajšie (11.7.) zasadnutie Bezpečnostnej rady SR.



Ponuka vlády USA sa ministrovi javí ako výhodnejšia po zohľadnení faktorov ako sú samotný nákup lietadiel, munície, nákladov na výcvik na pilotov a pozemný personál, logistického zabezpečenia, dobudovania infraštruktúry, dodacích lehôt a ďalších nákladov na prevádzkovania a prípadnú modernizáciu, s perspektívou používania nového taktického stíhacieho lietadla za horizont roku 2040. Celkové finančné náklady po prepočte na zabezpečenie desaťročnej prevádzky oboch lietadiel sú podľa ministerstva približne rovnaké.



O nákupe stíhačiek sa malo pôvodne rozhodnúť do konca júna. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) však rokovanie o stíhačkách odložil, pretože chcel mať na stole všetky potrebné materiály a tiež dve porovnateľné ponuky od výrobcov švédskej stíhačky JAS-39 Gripen a americkej stíhačky F-16.



Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.