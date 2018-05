Minister P. Gajdoš podal trestné oznámenie na M. Krajniaka

Ministerstvo obrany dôrazne prehlasuje, že spoločnosť Patria nebola vopred vybratou spoločnosťou a doteraz nedošlo k žiadnej obchodnej transakcii.

Bratislava 11. mája (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) v piatok podal trestné oznámenie na poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) pre jeho vyjadrenia pre fínsku televíziu, kde hovoril o províziách v súvislosti s obstaraním vozidiel 8x8. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



"Napriek výzve ministra obrany sa do dnešného dňa neospravedlnil a ani nepredložil jediný dôkaz, ktorý by potvrdil jeho tvrdenia. Práve naopak, opozičný poslanec na svojich nepravdivých výrokoch trval a zopakoval ich aj vo svojich vyjadreniach pre slovenské médiá a v politicky osočujúcom blogu so zámerom poškodiť rezort obrany a Slovenskú národnú stranu," povedala Capáková.



Ministerstvo obrany dôrazne prehlasuje, že spoločnosť Patria nebola vopred vybratou spoločnosťou a doteraz nedošlo k žiadnej obchodnej transakcii. "Celý postup je od začiatku transparentný, ale nemôžeme strpieť kriminalizáciu tak závažných vecí. Minister obrany nebude hodnotiť politický cieľ opozičného poslanca, ale opakovane pripomíname, že ak má ktokoľvek informácie o akomkoľvek trestnom čine, je povinný informovať orgány činné v trestnom konaní," dodala Capáková.



V prípade, že sa Krajniak ospravedlní, rezort obrany je pripravený na mimosúdnu dohodu.