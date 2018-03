VIDEO: Minister vnútra Robert Kaliňák vo svojej funkcii končí

TASR prináša prehľad ministrov vnútra Slovenskej republiky (SR) od decembra 1989.





Milan Čič (KSS) - od 12. decembra 1989 - do 11. januára 1990

Vladimír Mečiar (VPN) - od 11. januára 1990 - do 26. júna 1990

Anton Andráš (KDH) - 27. júna 1990 - do 22. novembra 1990

Ladislav Pittner (KDH) - 22. novembra 1990 - 22. apríla 1991

Ladislav Pittner (KDH) - 23. apríla 1991 - 24. júna 1992

Jozef Tuchyňa (HZDS) - 24. júna 1992 - 15. marca 1994

Ladislav Pittner (KDH) - 15. marca 1994 - 13. decembra 1994

Ľudovít Hudek (HZDS) - 13. decembra 1994 - 27. augusta 1996

Gustáv Krajči (HZDS) - 27. augusta 1996 - 30. októbra 1998

Ladislav Pittner (SDK) - 30. októbra 1998 - 14. mája 2001

Ivan Šimko (SDKÚ) - 15. mája 2001 - 15. októbra 2002

Vladimír Palko (KDH) - 16. októbra 2002 - 8. februára 2006

Martin Pado (SDKÚ-DS) - 8. februára 2006 - 4. júla 2006

Robert Kaliňák (Smer-SD) - 4. júla 2006 - 8. júla 2010

Daniel Lipšic (KDH) - 9. júla 2010 - 3. apríla 2012

Robert Kaliňák (Smer-SD) - 4. apríla 2012 - 23. marca 2016

Robert Kaliňák (Smer-SD) - 23. marca 2016 (zastával aj post podpredsedu vlády SR) -





Prehľad abdikácií členov vlád premiéra Roberta Fica nominovaných za stranu Smer-SD od 4. júla 2006

25. januára 2008 - Po rozhovore s predsedom vlády Robertom Ficom minister obrany SR František Kašický podal demisiu. Dôvodom boli tendre na upratovacie práce a odpratávanie snehu na ministerstve obrany, ktoré boli v rozpore so schválenými pravidlami vypísané vo výške takmer 4 miliardy korún.

3. júna 2008 - Prezident SR Ivan Gašparovič prijal z rúk šéfa rezortu zdravotníctva Ivana Valentoviča abdikačné listiny. Osobné dôvody, ktoré ho viedli k rozhodnutiu opustiť ministerskú stoličku spresniť odmietol.

26. januára 2009 - Prezident SR Ivan Gašparovič prijal demisiu ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša. Kubiš nastúpil na pozíciu výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), do ktorej ho 19. decembra 2008 vymenoval generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.

2. júla 2014 - Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský podal demisiu po rozhovore s premiérom. Išlo o prvú zmenu v kabinete Roberta Fica (Smer-SD), od jeho nástupu do vlády v apríli 2012.

2. júla 2014 - Po vzájomnej dohode s premiérom Robertom Ficom sa rozhodol podať demisiu aj minister školstva SR Dušan Čaplovič.

3. novembra 2014 - Zuzana Zvolenská prijala výzvu premiéra Roberta Fica a odišla z postu ministerky zdravotníctva SR. Dôvodom bol podozrivý nákup CT prístroja piešťanskou nemocnicou. Premiér vyzval na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky NR SR aj Renátu Zmajkovičovú (Smer-SD), ktorá je predsedníčkou dozornej rady v piešťanskej nemocnici v súvislosti s kauzou nákupu drahšieho CT prístroja v tejto nemocnici. V súvislosti s touto kauzou sa 18. novembra 2014 vzdal svojho mandátu aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavol Paška.

25. novembra 2014 - Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra školstva SR Petra Pellegriniho, ktorý sa stal novým predsedom Národnej rady SR. V tajnej voľbe mu svoj hlas odovzdalo 120 poslancov zo 136 prítomných. Pellegrini nastúpil do čela parlamentu po Pavlovi Paškovi (Smer-SD), ktorý sa tejto pozície vzdal.

21. apríla 2015 - Hlava štátu Andrej Kiska prijal abdikáciu ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa. Stalo sa tak po medializácii informácií o upratovacích službách v organizáciách spadajúcich pod jeho rezort, ktoré získala firma jeho švagra, a po následnom rozhovore s predsedom vlády.

5. marca 2018 - Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu Mareka Maďariča, ktorý 28. februára 2018 odstúpil z funkcie ministra kultúry SR. Dôvodom abdikácie bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Rezort kultúry viedol do 7. marca 2018.





Bratislava 12. marca (Teraz.sk/TASR) - Minister vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) vo svojej funkcii končí. Oznámil to v pondelok doobeda vo vyhlásení pre médiá. Kaliňák chce aj týmto krokom zachovať stabilitu na Slovensku. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je pre Kaliňáka vec, s ktorou sa dá podľa jeho slov veľmi ťažko vyrovnať.povedal Kaliňák. Pripomenul, že od vraždy sa situácia najmä spoločensky vyhrotila.uviedol. Kaliňák opäť zdôraznil, že na vražde pracuje najväčší vyšetrovací tím s tým, že Slovensko spolupracuje aj so zahraničím. Situácia bola podľa Kaliňáka posledné dni veľmi komplikovaná, a to aj pre klímu na politickej scéne.Zároveň uviedol, že svoje rozhodnutie oznámil predsedovi vlády, ale aj obom predsedom koaličných strán. Otázka jeho nástupcu je podľa neho predčasná. Vo svojom vyhlásení sa poďakoval polícii, hasičom a záchranárom, ale aj ľuďom, ktorí pracujú v civilnej sekcii. Kaliňák dúfa, že jeho odchodom by sa situácia na Slovensku mohla stabilizovať.zdôraznil.Kaliňák zdôraznil, že v roku 1989 si Slovensko vybojovalo slobodu prejavu aj zhromažďovania. V tomto zmysle poďakoval organizátorom piatkových (9.3.) protestov, aj policajtom, za ich pokojný priebeh. Zároveň ale dodal, že výsledkom Nežnej revolúcie sú aj slobodné a demokratické voľby. Preto musí Smer-SD a aj on sám napĺňať mandát, ktorý dostali od voličov. Pripomenul, že len on osobne dostal od voličov viac ako 300.000 preferenčných hlasov.povedal Kaliňák.Kaliňákov odchod z funkcie žiadal koaličný Most-Híd. Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku, ktorý hovorí o prepojení politikov na taliansku mafiu. Jeho demisiu chcela aj opozícia a táto požiadavka zaznela i od ľudí na minulotýždňových zhromaždeniach Postavme sa za slušné Slovensko.Kaliňák bol ministrom vnútra v prvej (2006-2010), druhej (2012-2016) aj súčasnej tretej vláde Roberta Fica (Smer-SD). Je jedným zo zakladajúcich členov Smeru-SD a od roku 2004 je podpredsedom strany. Ide už o druhého člena kabinetu, ktorý odchádza po vražde novinára. Minulý týždeň vo funkcii skončil minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), išlo o jeho osobné rozhodnutie.