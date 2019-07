Ministerka kultúry predstavila projekt revitalizácie Krásnej Hôrky

Na snímke hrad Krásna Hôrka. Foto: TASR František Iván

Kaplnka hradu Krásna Hôrka. Foto: TASR František Iván

Hrad Krásna Hôrka. Foto: TASR František Iván

Krásnohorské Podhradie 6. júla (TASR) – Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) verí, že prví návštevníci po požiari spred siedmich rokov prejdú komplexne zrekonštruovaným hradom Krásna Hôrka v roku 2023. Povedala to počas sobotňajšej tlačovej konferencie na hrade v okrese Rožňava, kde predstavila projekt komplexnej revitalizácie tejto národnej kultúrnej pamiatky takmer za 35 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Stavebné práce sú naplánované na viaceré etapy, prvá časť hradu by mala byť verejnosti sprístupnená v roku 2021.“ spresnila s tým, v roku 2020 by sa malo do hradu investovať okolo 13,6 milióna eur, o rok na to ďalších 13 miliónov a zvyšných viac ako osem miliónov eur je naplánovaných na rok 2022.Rekonštrukcia bude zahŕňať stavebné práce na podhradí, technickom zázemí pre návštevníkov, infraštruktúre, interaktívnom infocentre a predajných miestach. Dobudujú sa inžinierske siete s dôrazom na zvýšenú ochranu hradu pred požiarom a kompletná úprava parkovísk pre autobusovú a osobnú dopravu. V ďalšej etape prejdú obnovou kasárne, Františkino múzeum a Rákocziho trakt v dolnom a strednom hrade. „“ dodala Laššáková.S prípravou verejných obstarávaní sa má začať počas leta.povedal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.Šéfka rezortu kultúry povedala, že v nasledujúcich mesiacoch bude nevyhnutné, aby mali adekvátneho partnera aj v samospráve. K tomu má pomôcť i podpísaná zmluva o združení medzi Múzeom Betliar, ako organizačnej zložky SNM, a obcou Krásnohorské Podhradie. Na základe nej vzniklo združenie a projektktorý počíta so stavbou nového rozšíreného parkoviska pod hradom, s vybudovaním potrebných inžinierskych sietí a kompletnej občianskej vybavenosti. Obec tak po ukončení celej rekonštrukcie hradu získa do svojej správy zhodnotený majetok približne za sedem miliónov eur.Ministerka dodala, že zo strany vedenia obce vidí pri vzájomnej spolupráci rezervy.zdôraznila Laššáková. Starosta obce Peter Bollo pre TASR povedal, že stále apeloval na to, aby bola spolupráca promptná a efektívna. Vyjadrenia ministerky nepovažuje namieste.“ reagoval.Kultúrna pamiatka Krásna Hôrka by mala prejsť obnovou a navrátením hradu do jeho poslednej historicky hodnotnej podoby z roku 1903. Plánom je odstrániť nevhodné zásahy z minulosti, hrad by tak mal byť autentickejší než pred požiarom.Od začiatku rekonštrukcie hradu sa reštaurujú aj poškodené zbierkové predmety.uviedla riaditeľka Múzea Betliar Tímea Mátéová. Podľa jej slov stav poznania Krásnej Hôrky nebol nikdy taký vysoký ako dnes. „,“ vysvetlila s tým, že teraz je možnosť urobiť z Krásnej Hôrky múzeum 21. storočia.SNM po sprístupnení hradu očakáva jeho návštevnosť na úrovni 200.000 ľudí ročne, po ustálení by to mohlo byť od 150.000 do 200.000 ľudí za rok.