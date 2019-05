Ministerka M. Lubyová sa zúčastnila na detských olympijských hrách

Druhého ročníka Detských olympijských hier sa zúčastnili žiaci Základných škôl (ZŠ) v Uzovských Pekľanoch, Uzovskom Šalgove, Červenej Vode, Jakubovanoch a Ražňanoch.

Uzovské Pekľany 31. mája (TASR) – Detských olympijských hier v obci Uzovské Pekľany v okrese Sabinov sa v piatok zúčastnila i ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). S riaditeľmi škôl v obciach i starostami diskutovala o možnostiach podpory zo strany rezortu školstva.



"Zajtra je Medzinárodný deň detí a chceli sme ho osláviť s deťmi. Po druhé, sme veľmi radi, keď vidíme športové aktivity na školách, pretože je veľmi potrebné, aby sa podporil šport už od útleho veku, najmä na prvom stupni. Prišli sme do obcí, o ktorých sa hovorí, že majú problémy, nemajú kapacity, aby sme to videli na mieste, podporili ich a porozprávali sa s nimi," uviedla šéfka rezortu školstva.



Druhého ročníka Detských olympijských hier sa zúčastnili žiaci Základných škôl (ZŠ) v Uzovských Pekľanoch, Uzovskom Šalgove, Červenej Vode, Jakubovanoch a Ražňanoch.



"My malé školy sa nemáme možnosť zúčastňovať veľkých športových podujatí, pretože jednak v škole nemáme také nejaké podmienky na to, aby deti športovali a podporovali svoj talent. Na druhej strane sme veľmi chceli, aby aj tie naše deti zažili pocit úspechu stáť na stupni víťazov," povedala riaditeľka ZŠ v Uzovských Pekľanoch Mária Pekárová.



ZŠ má 62 žiakov a je neplneorganizovanou základnou školou, ktorá vzdeláva prevažne deti z marginalizovaných rómskych komunít. "Teší nás, že ani rodičia majority deti neberú preč, ale snažia sa ich nechať. Aj také akcie napomáhajú k inklúzii, aby sa deti stretávali, zbližovali a zisťovali, že tie sociálne rozdiely nie sú až také veľké, ako sa o nich rozpráva," priblížila Pekárová.



Podľa starostu obce Mareka Grušku im chýba telocvičňa. "Som na to pripravený. Teraz síce neboli výzvy pre základné školy, ale bol by som rád, keby sa nám ju podarilo vybudovať. Privítal by som podporu zo strany štátu alebo z Európskej únie," povedal.



V obci sa im podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko za takmer 60.000 eur. Sumou 37.500 eur im prispelo ministerstvo vnútra a zvyšok financovala obec zo svojho rozpočtu.



Podľa Lubyovej zodpovedajú za budovy a telocvične podľa kompetenčného zákona obce a mestá. "Ministerstvo nemá na toto prostriedky vo svojom rozpočte. Keď to obec nedokáže zabezpečiť, tak máme špeciálne výzvy. Minulý rok sme napríklad vyčlenili myslím 6.000.000 eur a rok predtým 9.000.000 eur na dobudovanie telocviční. Niekoľko desiatok až stoviek telocviční bolo dobudovaných. Tento rok sme vyhlásili výzvu na odstránenie dvojzmennej prevádzky. Tam, kde sú problémy v praxi, sa snažíme z našich prostriedkov čo najviac pomáhať tam, kde sa obce a mestá nevedia vysporiadať so situáciou," vysvetlila Lubyová.