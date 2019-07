Ministerka sa neobáva, že pre stanice Falcku nenájdu prevádzkovateľov

Po uplynutí platnosti súčasných licencií, ktoré sa skončia počas budúceho roka, spoločnosť Falck nebude ďalej na Slovensku prevádzkovať stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) rešpektuje rozhodnutie spoločnosti Falck neprevádzkovať viac na Slovensku záchranky. Očakáva, že všetky jej záchranárske stanice budú obsadené.



Na otázku, či sa nemôže odchod negatívne dotknúť pacientov, reagovala s tým, že to považuje za predčasné. „Nemal by byť problém, aby boli všetky body obsadené," uviedla v utorok.



Po uplynutí platnosti súčasných licencií, ktoré sa skončia počas budúceho roka, spoločnosť Falck nebude ďalej na Slovensku prevádzkovať stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Nezapojí sa totiž do ďalšieho výberového konania na jej poskytovateľov.



Na Slovensku Falck prevádzkuje 107 staníc ZZS, z toho 27 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 80 staníc rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Sieť staníc pokrýva 39 percent územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, ale tiež v Trnave, Bratislave a okolí. Záchranári spoločnosti ročne absolvujú takmer 150.000 výjazdov. Spoločnosť zamestnáva viac ako 1400 prevažne zdravotníckych pracovníkov.



Spoločnosť na Slovensku prevádzkuje aj polikliniky, dopravnú zdravotnú službu a priemyselnú požiarnu ochranu. Činnosť týchto prevádzok však podľa jej zástupcov nemá byť nijako ovplyvnená.