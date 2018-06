VIDEO: Ministerka Saková sa stretne s rodinou zosnulého Filipínca

Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien.

Bratislava 6. júna (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa v stredu poobede stretne s rodinou zosnulého filipínskeho občana. Povedala to po stredajšom rokovaní vlády. „Budeme hovoriť o tom, akou formou by sme mohli aspoň čiastočne pomôcť, čo sa týka kompenzácií, nákladov, pohrebu a všetkých ostatných náležitostí," uviedla šéfka rezortu.



O možnostiach, ako pomôcť, hovorila Saková aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Podľa jej slov si dohodli viacero variantov, no na dnešnom stretnutí uvidí, ako sa k tomu postaví rodina Filipínca. Detaily tak ministerka nespomínala, najskôr sa chce stretnúť s príbuznými.







Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici.