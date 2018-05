Ministerstvo kultúry bude riešiť problém v novele autorského zákona

V novele, nad rámec pôvodného návrhu, operatívne rieši aj problematiku tzv. spoločného výberu a legitimizuje podanie žaloby aj zväzom používateľov.

Bratislava 9. mája (TASR) – Riešenie problému medzi používateľmi a organizáciami kolektívnej správy (OKS) pripravuje v rámci novely autorského zákona, ktorá je v legislatívnom procese, vedenie Ministerstva kultúry (MK) SR. TASR o tom v stredu informovala riaditeľka komunikačného odboru rezortu Janka Burdová v reakcii na tlačovú besedu Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR.



Zväz podal v apríli žalobu na päticu organizácií OKS (SOZA, SLOVGRAM, OZIS, LITA a SAPA), ktoré združujú autorov, výkonných umelcov a producentov. V roku 2017 sa obrátil na MK SR s podnetom na preverenie plnenia povinností OKS a v roku 2016 na Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vo veci podozrenia zo zneužívania dominantného postavenia na trhu zo strany autorskej spoločnosti LITA. ZHR SR nie je spokojný s výškou sadzieb OKS.



V novele, nad rámec pôvodného návrhu, operatívne rieši aj problematiku tzv. spoločného výberu a legitimizuje podanie žaloby aj zväzom používateľov, priblížila Burdová s tým, že preverili postup riešenia podnetu. "Môžeme potvrdiť, že komunikácia medzi expertmi ministerstva a zväzom pri tvorbe legislatívy, ako aj pri riešení praktických problémov preukázateľne prebiehala," uviedla.



Rezort využil, podľa nej, svoje práva dohľadu a správne konanie voči všetkým OKS je zdržané len kvôli podanému opravnému prostriedku, teda odvolaniu sa organizácií. Poukázala na to, že sú nezávislými subjektmi, ktoré zastupujú autorov a iných nositeľov práv a kolektívne spravujú ich práva na základe oprávnenia od ministerstva.



Prešetrovanie vo veci otvoril PMÚ SR v roku 2017 a v súčasnosti pokračuje. "V tejto fáze o ňom neposkytujeme bližšie informácie," uviedol úrad.



V reakcii na žalobu riaditeľka Slovgramu Natália Škvareninová povedala, že o nej vedeli od Zväzu pred tlačovou besedou, ale s jeho pohľadom na vec sa nestotožňujú. Ich vzťahy sú založené od roku 2002 na zmluve, ktorá nebola ani napriek žalobe vypovedaná. "Evidujeme zmluvy s viac ako polovicou členov Zväzu pre rok 2018. Možnosť uzatvoriť jednu zmluvu existuje od roku 2017. SLOVGRAM spolu s OZIS zohľadňuje vyťaženosť ubytovacích zariadení," konštatovala.



Ďalšia organizácia SOZA tvrdí, že bola do konca roku 2017 v zmluvnom vzťahu so ZHR SR. Od konca roku 2017 prebiehali konštruktívne rokovania, počas ktorých Zväz nespochybňoval sadzby. "V tomto kontexte nás tvrdenie ZHR SR o neochote dohodnúť sa prekvapuje. Navyše, keď sadzby SOZA patria medzi najnižšie v Európskej únii," informuje.



Dohoda o spoločnej správe medzi OKS (LITA, OZIS, Slovgram, SOZA) bola uzatvorená v máji 2017, pripomína SOZA. Na základe tejto dohody používateľ môže vysporiadať všetky zodpovedajúce práva jednou zmluvou, tzv. one stop shop, prostredníctvom ktorejkoľvek z nich, uzatvára.