Ministerstvo obrany chce zmeniť spôsob odmeňovania vojakov

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce zmeniť spôsob odmeňovania vojakov. Pre spravodlivosť a lepšiu konkurencieschopnosť ich navrhuje odmeňovať na základe výkonu funkcie, nie iba vojenskej hodnosti, ako tomu bolo doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.



Plat vojakov by sa mal po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu má tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat by sa mal zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento. "Ďalej, funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach, môže byť zvýšená až do výšky 50 percent pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie," uvádza v návrhu ministerstvo.



Výšku hodnostného platu vojaka druhého stupňa stanovilo v návrhu ministerstvo tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. V návrhu uvádza sumu 1050 eur. Od neho by sa mal odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov. "Hodnostný plat poručíka sa stanovil vo výške 1,5 násobku hodnostného platu vojaka druhého stupňa," pokračuje ministerstvo. Dôstojnícke platy by sa mali odvíjať od platov poručíkov.



Rezort obrany chce zvýšením platov vojakov zastaviť pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a zvýšiť jeho atraktivitu. Zároveň chce zamedziť súčasným i predpovedaným rizikám, ako sú neschopnosť udržať v OS SR vzdelaný, vycvičený a kvalifikovaný vojenský personál, generačne nevyvážený personál či pokles úrovne života profesionálnych vojakov.



Realizácia návrhu zákona by mala stáť ministerstvo obrany v roku 2020 približne 79,5 milióna eur, v roku 2021 asi 103,7 milióna eur a v roku 2022 okolo 118,3 milióna.



V prípade schválenia vládou, parlamentom a prezidentkou by novela mala nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2020.