Ministerstvo obrany obstaráva 21 vozidiel pick up

Bratislava 3. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR obstaráva formou elektronickej aukcie 21 vozidiel 4x4 pick up za odhadovanú cenu 687.081,89 eura bez DPH. Vozidlá majú byť dodané do Kasární SNP v Trenčíne, ponuky možno predkladať do 3. augusta 2018, obálky sa budú otvárať o tri dni neskôr. Hlavným kritériom je cena.



Podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania má ísť o ľahký nákladný automobil s pohonom všetkých štyroch kolies s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, pričom miesta na sedenie a nákladný priestor sa nenachádzajú v jednom celku. Desať kusov má byť vo farbe kaki, 11 bielych.



Na základe súťažných podkladov majú mať vozidlá celokovovú, oceľovú, plne pozinkovanú karosériu, štvoro dverí a päť miest pre pasažierov. Požadovaný výkon motora je na úrovni minimálne 110 kW a objem palivovej nádrže aspoň 60 litrov. Autá majú byť so šesťstupňovou prevodovkou, klimatizované, s minimálne štyrmi reproduktormi. Dodávateľ musí zabezpečiť aj zimné pneumatiky na diskoch. Záručná doba má byť aspoň štyri roky vrátane bezplatného servisu, alebo najazdených 120.000 km, podľa toho, čo nastane skôr.