Ministerstvo školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov

Bratislava 22. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR hľadá odborných hodnotiteľov za účelom rozšírenia databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačných programov Výskum a inovácie a Ľudské zdroje. Pre posilnenie transparentnosti a kvality odborného hodnotenia bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



Hlavným cieľom vyhlásených výziev je rozšírenie databázy slúžiacej pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty, veľký projekt, ako aj dopytovo orientované projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov. "Odborná verejnosť tak má stále možnosť zapojiť sa do výziev a stať sa odborným hodnotiteľom žiadostí o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov," uviedol rezort školstva.



Pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo ministerstvo školstva jednu výzvu. Pre operačný program Výskum a inovácie je vyhlásených deväť výziev na výber odborných hodnotiteľov pre národné projekty, veľký projekt a dopytovo orientované projekty. Ministerstvo školstva vyhlásilo dve výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre národné projekty a jednu výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre veľký projekt.



V gescii Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie je vyhlásená jedna všeobecná výzva na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritných osí Podpora výskumu, vývoja a inovácií a Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. V gescii Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie je vyhlásených päť výziev na výber odborných hodnotiteľov.



"Kritéria a podmienky výberu odborných hodnotiteľov sa líšia, je preto potrebné sledovať podmienky stanovené v jednotlivých výzvach. Výzvy na výber odborných hodnotiteľov sú otvorené, to znamená, že odborná verejnosť môže posielať svoje žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov bez časového obmedzenia," uviedol rezort školstva. Viac informácií je zverejnených na www.opvai.sk