Rezort školstva uzavrel zmluvu s novým poskytovateľom internetu

Zmluva je uzavretá so spoločnosťou Swan.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva uzavrelo rámcovú zmluvu s dodatkom s dodávateľom pre internetové pripojenie na školách v projekte Edunet. Informoval o tom v piatok odbor komunikácie rezortu s tým, že sa tak odstraňuje nezákonný stav, ktorý vznikol predchádzajúcim uzavretím zmluvy bez súťaže s iným dodávateľom. Zmluva je uzavretá so spoločnosťou Swan.



„Projekt Edunet je koncipovaný ako rámcová zmluva pre súhrnný počet 6.700 škôl a školských zariadení, čo zahŕňa materské, základné aj stredné školy na Slovensku, pričom celková výška nákladov sa bude odvíjať od počtu pripojených škôl. Je na slobodnom rozhodnutí každej školy alebo školského zariadenia, či sa zapojí do projektu EDUNET_SK a bude bezplatne využívať ich služby alebo využije možnosť vybrať si služby iného poskytovateľa internetových služieb v danej lokalite za odplatu, pokiaľ im viac vyhovujú," povedala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



Zmluvu rezort uzavrel po rozhodnutiach Krajského súdu v Bratislave o poskytovateľovi internetu v školách s úspešným účastníkom súťaže. "Podpisom zmluvy na Edunet_SK sa ukončí nezákonný stav, ktorý vznikol v dôsledku uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2 bez súťaže priamym rokovacím konaním, keď bol vo funkcii ministra školstva Juraj Draxler. V dôsledku tohto konania musel rezort školstva zaplatiť pokutu vo výške 790.000 eur, z ktorých by mohol zabezpečiť 200.000 kusov učebníc," uviedlo ministerstvo.



Vďaka projektu budú môcť školy podľa rezortu využívať internetové služby na úrovni 21. storočia. "Technické riešenie projektu má prísne kritériá na bezpečnosť, kvalitu a garanciu poskytovaných služieb. Ide o centrálne manažované riešenie s nepretržitým dohľadom prevádzky, ktoré pre školy zabezpečí telekomunikačné a dátové služby, služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami s cieľom vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie aj k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje. Pôjde najmä o zabezpečenie dátovej komunikácie s Dátovým centrom rezortu školstva, napríklad aj pre potreby e-testovania, distribúcie digitálneho obsahu na školy či poskytnutie mimorezortného digitálneho obsahu," zhrnulo ministerstvo.



Na ministerstve školstva v súčasnosti vzniká pracovná skupina na prípravu ďalších verejných obstarávaní v oblasti IKT, tieto procesy trvajú dva až tri roky a rezort sa chce na ne vopred pripraviť. Pracovná skupina sa bude zaoberať prípravou podkladov pre stratégiu poskytovania dátových služieb pre základné a stredné školy a ich pripojenia na rezortné školské databázy v budúcnosti.