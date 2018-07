Ministerstvo vnútra otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

Bratislava 24. júla (TASR) - Základnú policajnú prípravu môžu záujemcovia začať už od 18-tich rokov. Na ministerstve vnútra už druhýkrát totiž otvárajú pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava. Záujemcov láka do prípravy aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na svojom profile na sociálnej sieti. Prihlášku môžu posielať študenti s maturitou do 31. júla.vysvetľuje ministerka. Minulý rok podľa jej slov nastúpilo do obidvoch základných policajných škôl 128 absolventov.Prijímacie pohovory budú 14. a 15. augusta v sídle školy v Pezinku a v Košiciach. Náhradný termín je 23. augusta 2018.dopĺňa Saková. Prihlášku na štúdium a ostatné tlačivá sú na webe http://www.minv.sk/?pomaturitne-kvalifikacne-studium v dolnej časti.