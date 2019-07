Opoziční poslanci: Misia vierozvestcov bola pre Slovensko prínosom

Líder SaS Richard Sulík pripomína, že ide o udalosti z dávnej histórie, ktoré sú stále predmetom skúmania i polemík historikov.

Bratislava 5. júla (TASR) - Vierozvestcovia svätí Cyril a Metod šírili na našom území kresťanstvo, ale aj kultúru či vzdelanosť, ich misia preto bola významná, zhodujú sa na tom opoziční poslanci Natália Milanová (OĽaNO), Boris Kollár (Sme rodina) či Miroslav Beblavý (nezaradený). Líder SaS Richard Sulík pripomína, že ide o udalosti z dávnej histórie, ktoré sú stále predmetom skúmania i polemík historikov.



Milanová, ktorá je podpredsedníčkou parlamentného výboru pre kultúru a médiá, pre TASR pripomenula, že odkaz misie svätých Cyrila a Metoda je živý dodnes. "Dvom bratom vďačíme nielen za prvý jazyk a písmo, za šírenie kresťanstva a vzdelanosti v ňom, za najstarší slovanský zákonník, za prvú slovanskú báseň. Vďačíme im za možnosť pochopiť, rásť, byť samostatnými a uznávanými," uviedla.



Misia vierozvestcov sa podľa Milanovej ešte neskončila. "Ani po viac ako 1000 rokoch si mnohí nevedia vážiť vzdelanie, nemáme poriadne fungujúce súdnictvo a v poslednom čase naši najvyšší predstavitelia nemajú jasno ani v zahraničnej politike," doplnila.



Líder Sme rodina pre TASR povedal, že pokiaľ si tento sviatok nebudú Slováci pripomínať, ani mladí ľudia nebudú mať žiadny rešpekt k "dedičstvu národa", čo môže priniesť zlé následky. "Pokiaľ nebudeme mať úctu ku koreňom, národ nemá budúcnosť," uviedol Kollár. "Toto je naša história, takto sme začali, oni nám položili základy našej dnešnej civilizácie, ktorá je najlepšia, akú ľudstvo kedy malo. Treba to rešpektovať, vážiť si to a udržať si to," doplnil.



"Príchod Cyrila a Metoda treba brať ako misiu rozvinutej byzantskej civilizácie do oblasti, ktorú považovali za necivilizovanú alebo menej civilizovanú. To sa týka kultúry i ukotvenia východného kresťanstva na územiach, kde sa dnes nachádza aj Slovensko," skonštatoval Sulík.



Svätí Cyril a Metod predstavujú pre Beblavého spojenie vlastenectva a európanstva. "Pomohli nám vytvoriť našu identitu, ale prišli zďaleka a priniesli nám kultúru. Sú symbolom toho, že Slováci robia najväčšie kroky vpred vtedy, keď sú otvorení tomu najlepšiemu zo sveta," priblížil pre TASR líder mimoparlamentnej strany Spolu-OD.



Podľa predsedu mimoparlamentného KDH Alojza Hlinu mali vierozvestcovia obrovský prínos pre kultúrny priestor strednej Európy. "Evanjelizovali, urobili preklad do staroslovienčiny. My ako kresťanskí demokrati si budeme tento sviatok vždy intenzívne pripomínať," povedal pre TASR.