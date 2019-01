Mistrík a Čaputová upozorňujú na prepojenie M. Šefčoviča na Smer-SD

Čaputová vo svojom stanovisku uviedla, že chce byť alternatívou voči Šefčovičovi.

Bratislava 18. januára (TASR) - Robert Mistrík a Zuzana Čaputová upozorňujú na prepojenie ich prezidentského protikandidáta Maroša Šefčoviča na Smer-SD. Podľa Mistríka sa Šefčovič prijatím ponuky Smeru-SD kandidovať stal tvárou strany, ktorá je symbolom korupcie a nespravodlivosti. Čaputová pochybuje o tom, či by Šefčovič dokázal a mal záujem na tom, aby sa korupčné kauzy na Slovensku úspešne vyšetrovali a aby Slovensko bolo spravodlivou krajinou.



"Prezidentské voľby budú aj o tom, či po všetkých škandáloch a prehrách dokáže Smer získať v prezidentských voľbách väčšinu. Urobím všetko pre to, aby nezískal," vyhlásil Mistrík na tlačovej konferencii v Bratislave. Dôležité je podľa neho, aby do prvého kola prezidentských volieb išiel čo najsilnejší demokratický kandidát s čo najširšou podporou.



Čaputová vo svojom stanovisku uviedla, že chce byť alternatívou voči Šefčovičovi. "Veľkým otáznikom je pre mňa vzťah Maroša Šefčoviča k vládnej strane Smer-SD a otázka, ako by sa postavil k menovaniu predsedu tejto strany Roberta Fica na post ústavného sudcu," uviedla vo svojom stanovisku.



Linky mnohých káuz smerujú podľa jej slov až k politickým špičkám strany, "ktorá bude pána Šefčoviča nominovať". Preto Čaputová pochybuje o tom, či by Šefčovič ako prezident dokázal a mal záujem využívať váhu tejto funkcie na to, aby sa korupčné kauzy na Slovensku úspešne vyšetrovali a aby Slovensko bolo spravodlivou krajinou.



Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič oznámil v piatok, že ide kandidovať na prezidenta SR v marcových voľbách. Ponuku mu dal Smer-SD a avizoval mu podporu. Šefčovič si dôveru Smeru-SD váži, zdôrazňuje ale, že nie je členom Smeru-SD. Bude sa však opierať aj o jeho podporu, aj finančnú v kampani. Šefčovič vyhlásil, že sa vie správať nezávisle.



Slovensko podľa neho potrebuje dobrého a nadstraníckeho prezidenta a celospoločenský zmier, o ktorý sa tento prezident pričiní. Šefčovič chce byť ako prezident čo najbližšie k ľuďom, hovorí o potrebe zlepšení v zdravotníctve, školstve a sociálnych veciach. Modernizácia by mala mať podľa neho silný sociálny rozmer. Hovorí tiež o potrebe boja s korupciou a zdôrazňuje, že bude garantom ukotvenia Slovenska v Európskej únii.