Odštartoval premiérový ročník súťaže Knižnica roka

Odborná porota bude prihlásené knižnice hodnotiť podľa ich činnosti v roku 2018.

Bratislava 22. mája (TASR) - Ministerstvo kultúry SR využilo moment vyhlásenia 16. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka aj na vyhlásenie premiérového ročníka ankety o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu. Výsledky vyhodnotí na jar budúceho roka.



"Knižnice budú mať na prihlásenie sa do ankety čas do konca februára 2019," uviedla riaditeľka komunikačného odboru MK Janka Burdová. "Prihlásené inštitúcie budú rozdelené do dvoch kategórií Regionálna knižnica a Obecná/Mestská knižnica, v ktorých môžu získať ocenenie," dodala.



Odborná porota bude prihlásené knižnice hodnotiť podľa ich činnosti v roku 2018. V súlade so zverejnenými pravidlami na stránke ministerstva budú predmetom hodnotenia podmienky, ktoré knižnica vytvára na poskytovanie knižnično-informačných služieb, tiež výkony knižnice, v rámci ktorých sa zohľadní napríklad priemerný ročný počet výpožičiek na jedného obyvateľa a tiež aj realizované aktivity knižnice vrátane propagačných a publikačných činností či organizovania podujatí.



Hodnotenie bude mať na starosti päťčlenná odborná porota, ktorú vymenuje minister kultúry. Dvoch členov poroty navrhne Sekcia kultúrneho dedičstva MK, po jednom členovi Slovenská národná knižnica, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.



Vyhlásenie súťaže Knižnica roka, po vzore ankety Galéria/Múzeum roka, je jednou z úloh Akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018-2020.