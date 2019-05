VIDEO: MKDA vníma v Európe ilegálnu migráciu ako veľký problém

Predstavujeme strany, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Komárno 4. mája (TASR) - Mimoparlamentná Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDA-MKDSZ), ktorej predsedom je Csaba Fehér, vníma ilegálnu migráciu ako jeden z najväčších problémov Európy. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý pre TASR poskytol líder kandidátky aliancie do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a poslanec mestského zastupiteľstva Károly Less.



-Čím chce osloviť aliancia voličov na Slovensku?-



Chceme osloviť hlavne maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku a kresťanov. Nemám rád toto slovo, že menšina, lebo nie sme menejcenní, takže časť maďarského obyvateľstva. Ponúkame tretiu alternatívu pre maďarských voličov, ktorých očakávania nenaplnili existujúce dva politické subjekty, tiež oslovujúce maďarskú menšinu (pozn. TASR: SMK a Most-Híd).



-V čom podľa vás môže EP pomôcť Slovensku?-



Vo viacerých veciach: môže prijať také legislatívy, ktoré ochraňujú takzvané menšinové práva, môže prijať návrhy zákonov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia, ktoré sú pre nás taktiež prioritou, a môže prijať návrhy zákonov proti ilegálnej migrácii, ktorú považujeme za vážny problém, za skoro najväčší problém v Európe.



-Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?-



Keďže v Európe je 50 miliónov ľudí patriacich k menšinám, určite by mojou prioritou bolo obhajovanie menšinových práv, a to nielen na Slovensku. Ako športovca a pedagóga ma zaujíma zdravie a výchova našich detí, čo je pre mňa taktiež priorita, a jednoznačne by tam bola ochrana životného prostredia, čiže pôdy, vody, ovzdušia, hlavne tu na Žitnom ostrove.



-Podľa vás potrebuje Európska únia reformy?-



Jednoznačne potrebuje reformy! Ja si myslím, že hodnotová orientácia EÚ sa odvrátila od pôvodného smerovania. Prvoradou úlohou, ako som už povedal, je zastaviť ilegálnu migráciu, okrem toho zastaviť a zmierniť vnútornú migráciu - mám tu na mysli hlavne mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, chceme tiež kodifikáciu menšinových práv, a vrátiť sa späť ku kresťanskej Európe. Jeden zo zakladateľov Únie Robert Schuman povedal, že Európa bude alebo kresťanská, alebo zanikne.







-Ste za užšiu integráciu členských krajín, malo by Slovensko patriť do jadra Únie?-



Maďarská kresťanskodemokratická únia je toho názoru, že Slovensko bude rovnocennou krajinou, keď bude patriť do jadra. Malo by sa to napríklad ukázať v rýchlejšom približovaní miezd k západným krajinám.



-Prečo má SR dlhodobo nízku účasť v eurovoľbách a ako by sa to dalo zmeniť?-



O závažných veciach sa rozhoduje v Bruseli a v Štrasburgu. Našou úlohou je priblížiť Brusel k Slovensku, a okrem toho si myslím, že tá apatia mizne vplyvom vnútropolitických dianí uplynulých dvoch rokov. Mám tu na mysli vraždu novinára, štrajk poľnohospodárov, alebo korupciu. Urobíme všetko preto, aby sme oslovili čo najviac voličov. Je to strašne ťažké, lebo účasť pred piatimi rokmi bola 16-percentná. Treba osloviť tých 84 percent, čo bude veľmi ťažké. Ten, kto má na to recept, ten, kto vie osloviť tých 84 percent, vyhrá voľby.





-Čo priniesla EÚ občanom ako pozitívum?-



Priniesla veľa pozitív - v prvom rade to, že hranice sú priechodné. Za najväčší prínos považujem eurofondy, vďaka čomu posilnila ekonomika SR, najmä v oblasti infraštruktúry, tiež zosúladenie právnych noriem EÚ a Slovenska. Musím ale podotknúť, že nepodporujeme myšlienku posilnenia národných štátov, ale chceme pestrofarebnú Európu, kde majú svoje opodstatnenie národnostné menšiny.