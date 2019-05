Kondrót: Tarifa za prevádzkovanie systému by sa mala spresniť

Predložený návrh zákona podľa neho predstavuje technickú novelu zákona o regulácii.

Bratislava 13. mája (TASR) – Spresnenie vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS) či sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby tejto tarify pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy je cieľom novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Tú predložil do parlamentu poslanec Smeru-SD Maroš Kondrót. Návrh zákona predstavil v závere tretieho rokovacieho dňa 45. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Predložený návrh zákona podľa neho predstavuje technickú novelu zákona o regulácii. Špecifikuje sa kompetencia úradu určiť individuálnu sadzbu TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Ide o podniky zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré sú podstatné pre riadne fungovanie ekonomiky v SR s vysokou elektroenergetickou náročnosťou.



Sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby TPS pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy Kondrót odôvodnil neprimeraným nárastom nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách.



Opozičný poslanec Karol Galek (SaS) podotkol, že tento návrh nadväzuje na vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ku ktorej sa už v minulosti postavil kriticky. Upozornil, že zákon by mal byť v súlade s usmernením Európskej komisie, a tiež s legislatívnymi pravidlami SR. Navrhol vrátiť novelu zákona predkladateľovi na dopracovanie. "Ja som presvedčený, že ten zákon je možné dopracovať," poznamenal Galek.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať opäť v stredu (14. 5.). Venovať sa okrem iného budú materiálom rezortu diplomacie. Tie zahŕňajú aj hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019.