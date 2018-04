Mladí Rómovia sformulujú vízie svojej budúcnosti v SR

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) priznal, že inšpiráciou pre bratislavské podujatie bol prvý medzinárodný kongres Rómov v Orpingtone pri Londýne.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Viac ako 40 mladých Rómov bude v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave diskutovať o víziách rozvoja rómskej menšiny v SR. Témy do diskusie prinesie dvojdňový Kongres mladých Rómov 2018 (5.-6.4.), ktorý sa koná pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov (8.4.)



Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) priznal, že inšpiráciou pre bratislavské podujatie bol prvý medzinárodný kongres Rómov v Orpingtone pri Londýne (8.-12.4.1971), od ktorého sa odvíja aj ustanovenie medzinárodného dňa. "Na tomto kongrese sa Rómovia sami identifikovali, zjednotili sa na spoločných symboloch a poslali do sveta odkaz, že s nimi treba počítať. My sme sa týmto odkazom inšpirovali a práve preto sme ako platformu na zjednotenie a vyjadrenie vízií mladých Rómov zvolili kongres," priblížil Ravasz myšlienku kongresu.



Ako doplnil, na kongrese, ktorého delegáti zastupujú jednotlivé regióny Slovenska, budú vytvorené komisie na formulovanie stanovísk a vízie Rómov v oblasti vzdelania, kultúry a športu, zdravia, zamestnanosti, ale aj bezpečnosti. Podľa Ravasza by malo stretnutie istým spôsobom reagovať na súčasný trend spoločenského diskurzu. "Politici i majorita majú tendenciu rozprávať o Rómoch či o riešení tzv. rómskej otázky bez toho, aby život Rómov poznali a vypočuli si ich hlas. Od tohto kongresu si sľubujeme, že to bude práve mladý rómsky hlas, ktorý vysloví predstavu o tom, ako si život a svoju zodpovednosť v tejto krajine Rómovia predstavujú," povedal Ravasz.



Kongres mladých Rómov organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.