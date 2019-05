Mladí sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta OSN za SR

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov.

Bratislava 24. mája (TASR) – Mladí ľudia vo veku 18 až 25 rokov sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta OSN za Slovensko. V prípade, že majú záujem o medzinárodnú situáciu a výbornú angličtinu, môžu sa prihlásiť do 12. júna. Informuje o tom internetová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie jej záujmov na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.



"Mladí ľudia sa môžu prihlásiť do 12. júna do 23.59 h prostredníctvom prihlasovacieho formulára na adrese https://forms.gle/Xus7nNgzrwTSJPk98 a zaslaním štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu osn.delegat@akram.sk," uviedol rezort školstva. Súčasťou prihlášky je aj opis agendy delegáta a esej v anglickom jazyku.



Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Asociácie krajských rád mládeže a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia 27. júna na pôde rezortu školstva.