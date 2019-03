Mladí si môžu vyskúšať remeselnú zručnosť v celoslovenskej súťaži

Zámerom súťaže je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať výtvarnú kreativitu a manuálnu zručnosť.

Bratislava 3. marca (TASR) - Celoslovenskú súťažnú prehliadku remeselnej tvorivosti organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave pod názvom V krajine remesiel. Je určená pre deti a mládež vo veku osem až 15 rokov, ktoré do siedmeho ročníka podujatia zašlú svoje práce s prihláškou do 17. mája. Môžu to byť jednotlivci alebo žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií, centier voľného času, kultúrnych a osvetových zariadení. Informuje o tom webová stránka ÚĽUV.



Zámerom súťaže je vzbudiť ich záujem o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať výtvarnú kreativitu a manuálnu zručnosť. Tiež vytvoriť trvalú komunikačnú väzbu medzi zapojenými školami, ocenenými žiakmi, pedagógmi, lektormi a ÚĽUV, ale aj prezentovať výsledky na verejnosti.



Súťažiaci majú na výber vyskúšať si šikovnosť rúk a umeleckú fantáziu v šiestich témach podľa druhu materiálu - drevo, drôt, textil, maľba na sklo, pletenie z prútov, slamy alebo šúpolia. Najpestrejšia je šiesta téma s názvom Veci, čo nevedia všetci. V nej možno vytvoriť úžitkové alebo dekoratívne predmety z tradičných špecifických materiálov (koža, rohovina, mosadz, cín) technologickými postupmi výroby, akými sú ozdobné rezbárske techniky, zdobenie kraslíc farbením, batikovaním, voskovaním, vyškrabovaním, olepovaním slamou, bavlnkou či sitinou.



Porota, zložená z etnológov, výtvarníkov a výtvarných pedagógov, bude zaslané práce hodnotiť v dvoch vekových kategóriách - osem až 11 rokov a 12 až 15 rokov. Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien najlepším sa uskutoční v októbri pri otvorení výstavy V krajine remesiel.



Podmienky, prihlášky a štatút súťaže sú k dispozícii v ÚĽUV v Bratislave a na internetovej stránke www.uluv.sk.