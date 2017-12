Mladým s ťažkosťami pomôžu na Vianoce psychológovia i v online poradni

Počas minuloročných vianočných sviatkov sa od 24. decembra do 6. januára na poradňu IPčko.sk obrátilo takmer 200 mladých ľudí.

Bratislava 24. decembra (TASR) – Vianoce sú o láske a pohode, no nie v každej rodine to tak počas týchto sviatkov je. Pre niektorých mladých ľudí s ťažkosťami je toto obdobie náročné na psychiku, prežívajú veľký stres, smútok a cítia sa byť osamelí. Upozorňuje na to Marek Madro, psychológ a riaditeľ internetovej poradne pre mladých IPčko.sk.



Poradňa bude k dispozícii aj počas vianočných sviatkov. Od Štedrého dňa (24.12.) až do 6. januára každý deň od 17.00 do 23.00 h, s výnimkou Silvestra (31.12.) a Nového roka (1.1.). Počas minuloročných vianočných sviatkov sa od 24. decembra do 6. januára na poradňu IPčko.sk obrátilo takmer 200 mladých ľudí.



"Na našich psychológov a sociálnych pracovníkov sa v tomto období obracajú s ťažkosťami ako je samota, depresia, strach, problémy v rodine a partnerských vzťahoch. Taktiež s problémom sebapoškodzovania či s myšlienkami na samovraždu," priblížil pre TASR Madro.



Paleta pocitov, ktoré mladí s ťažkosťami počas vianočného obdobia prežívajú, je podľa neho široká. Od samoty, smútku, nepochopenia až po stres či úzkosť. "Často prezívajú sklamanie z rozdielu medzi tým, aké by tie vysnené Vianoce mali byť, a tým, aké sú naozaj. Domácnosti, kde to je ťažké aj vo všedný deň, to na Vianoce majú ešte náročnejšie," tvrdí psychológ. Títo mladí ľudia hľadajú pomoc najprv vo svojom blízkom okolí, v rodine, u priateľov či ľudí, ktorým aspoň trošku dôverujú. Nie vždy sa však podľa Madra stretnú s pochopením a prijatím.



"Tiež hľadajú pomoc u kamarátov, s ktorými sa stretávajú v rôznych skupinách na sociálnych sieťach či fórach. Tu však tiež nie vždy nájdu podporu. Potom sa obracajú práve na našich poradcov. U nás nájdu miesto, kde ich vypočujú, nájdu rešpekt a kde sa cítia bezpečne," priblížil. Často stačí podľa neho, ak sú títo mladí vypočutí a komunikuje sa s nimi ako s cítiacimi a mysliacimi ľuďmi. Najčastejším dôvodom, prečo napíšu do online poradne je práve, že sa nemajú komu zdôveriť so svojimi problémami.



Ak má niekto vo svojom okolí človeka, ktorý prežíva takéto ťažkosti, Madro odporúča skúsiť si ho vypočuť a mať pre neho pochopenie. "Je to veľmi individuálne, úplne stačí, ak sa spolu porozprávate, zahráte si spoločenskú hru či pozriete film. Dôležité je netlačiť jeden na druhého a rešpektovať vzájomne svoje potreby," podotkol.