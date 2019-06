M. Lajčák: Pozvanie Lukašenka bez vedomia prezidentky by bol prešľap

Prezidenta by mal pozvať prezident republiky, vysvetlila Čaputová, ktorá verí, že jej oznámenie bude pre Lukašenka jasným signálom.

Bratislava 27. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) tvrdí, že ak predseda NR SR Andrej Danko (SNS) pozval bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na oslavy SNP bez vedomia prezidentky Zuzany Čaputovej, dopustil sa diplomatického prešľapu. Informoval o tom na Európskej konferencii riadiacich volebných orgánov.



Lajčák dodal, že sa o pozvánke dozvedel až neskôr. Spresnil, že o tom dopredu vedieť nemusel, ale "samozrejme by bolo lepšie, keby sme o tom vedeli". Upozornil, že podobné pozvania sa musia robiť z iniciatívy partnera toho človeka, ktorý je pozvaný.



Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, že pozvanie na oslavy SNP, ktoré mu počas svojej návštevy adresoval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), nie je z prezidentskej úrovne.



"Prezidenta by mal pozvať prezident republiky," vysvetlila Čaputová, ktorá verí, že jej oznámenie bude pre Lukašenka jasným signálom. Dodala, že na oslavy SNP nepozývala ani hlavy štátov krajín, ktoré navštívila v rámci svojich úvodných návštev. Na otázku, či sa osláv zúčastní aj v prípade, ak by prišiel Lukašenko, odpovedala, že sa určite zúčastní a nebude riešiť hypotetické otázky.



Prezidentka tiež uviedla, že svoj postoj vysvetlila aj Dankovi. Ten pozval bieloruskú delegáciu na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania počas svojej návštevy Bieloruska začiatkom júna.