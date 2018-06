Ministerstvo obrany: Exminister obrany M. Glváč by mal prestať klamať

Podľa ministerstva je zaujímavé, ako si Glváč zrazu rozumie s Ľubomírom Galkom (SaS) a ako podsúva novinárom klamlivé informácie.

Bratislava 9. júna (TASR) - Ozbrojené sily SR jednoznačne a dlhodobo požadujú, aby nové bojové obrnené vozidlo 8x8, ktoré bude v budúcnosti zavedené do výzbroje, malo spôsobilosť plávať. Ide o jednu zo základných a jednoznačných operačných požiadaviek vojakov, na ktorej trvajú od začiatku diskusie obstarania nových vojenských transportérov, čiže už od roku 2013. V stanovisku to uviedlo ministerstvo obrany (MO) v reakcii na bývalého šéfa rezortu Martina Glváča (Smer-SD), podľa ktorého v čase jeho pôsobenia nemali na túto požiadavku ozbrojené sily jednoznačný názor.



"V projekte vtedy požadovali plávanie v minimálnej rýchlosti 8 km/h. Ak exminister obrany Martin Glváč tvrdí, že to tak nie je, tak účelovo klame a asi mu treba pripomenúť, že už ním vybrané vozidlo muselo plávať podľa požiadaviek a tiež asi zabudol, ako prihliadal na potreby vojakov on," upozornila hovorkyňa MO Danka Capáková.



Pripomenula, že keď v roku 2015 Glváč slávnostne v Poľsku oznámil, že na základe zámeru o spolupráci (Letter of Intent) nakúpi pre vojakov vozidlá Rosomak - Scipio, bolo očividne potrebné pôvodnú operačnú požiadavku prispôsobiť na ním vybrané vozidlo. "Preto vznikla až o viac ako tri týždne neskôr od veľkolepého ohlásenia nového projektu. O jej vypracovanie totiž požiadal vojakov až dodatočne, čím zároveň porušil platnú smernicu o vyzbrojovaní. Napriek tomu ale pozemné sily 21. júla 2015 opakovane uviedli ako svoju operačnú požiadavku pre bojové obrnené vozidlo 8x8 aj plávanie, tentoraz v minimálnej rýchlosti 6 kilometrov za hodinu. A vozidlo Rosomak – Scipio túto požiadavku aj splnilo," argumentuje rezort.



Podľa ministerstva je zaujímavé, ako si Glváč zrazu rozumie s Ľubomírom Galkom (SaS) a ako podsúva novinárom klamlivé informácie. "Rovnako, ako to bolo i s cenou vozidiel Rosomak - Scipio pre Nový čas, kedy o cene vozidla 2,6 milióna eur klamal a teraz koná rovnako. Ministerstvo obrany je presvedčené, že je lepšie mať priamy kontrakt s Patriou slovenskej výroby, ako kupovať poľský výrobok na báze rovnakého podvozku. Cieľom rezortu je slovenské zbrojárske firmy zachovať a nie prenajímať, ako to robil pán Glváč," dodala Capáková.



Denník N nedávno informoval, že podľa jeho zistení sa požiadavka na plávanie dostala do popredia až vtedy, keď na ministerstvo obrany prišla v roku 2016 SNS. Dovtedy väčšina generálneho štábu na plávaní netrvala. "V čase môjho pôsobenia nemali v ozbrojených silách jednoznačný názor. Väčšina netrvala na požiadavke, aby vozidlo plávalo, len menšina áno," povedal denníku Glváč.