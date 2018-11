Rezort obrany kupuje poľné rovnošaty

V rámci zákazky by malo ministerstvu dodať postupne okolo 40.000 rovnošiat združenie ZEKPO, ktoré podľa vestníka ÚVO vytvorili spoločnosti Rempo a Zekon Michalovce.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR kupuje poľné rovnošaty. Zaplatiť by za ne malo do ôsmich miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Poľné rovnošaty sú súčasťou výstroja profesionálnych vojakov. Po zakúpení budú distribuované z centrálneho skladu na jednotlivé útvary a zariadenia Ozbrojených síl SR podľa ich aktuálnych potrieb. Čo sa týka výsledku verejného obstarávania, ide o rámcovú dohodu, to znamená, že bude napĺňaná v rámci čiastkových zmlúv podľa aktuálnych potrieb a dostupných finančných zdrojov," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



V rámci zákazky by malo ministerstvu dodať postupne okolo 40.000 rovnošiat združenie ZEKPO, ktoré podľa vestníka ÚVO vytvorili spoločnosti Rempo a Zekon Michalovce. Dodávateľ bol podľa slov hovorkyne vybraný na základe verejnej súťaže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Predmetom dodávky majú byť podľa zverejnených informácií aj všetky potrebné doplnky, ako napríklad hodnostné označenie či rukávové znaky.