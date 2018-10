Slovenskí vojaci sa zúčastnia najväčšieho vojenského cvičenia NATO

Zúčastní sa na ňom do 45.000 vojakov.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenskí vojaci sa v nadchádzajúcich týždňoch zapoja do najväčšieho vojenského cvičenia NATO. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. Podľa nej ide o najrozsiahlejšie cvičenie Aliancie od konca studenej vojny. Zúčastní sa na ňom do 45.000 vojakov.



„Naši vojaci si spolu s kolegami z partnerských krajín precvičia schopnosť NATO plánovať a realizovať obsah článku 5 Severoatlantickej zmluvy od výcviku vojsk na taktickej úrovni až po veliteľské štruktúry,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). „Takéto cvičenia sú pre jednotu a interoperabilitu Aliancie nevyhnutné,“ zdôraznil.



Aliančné cvičenie bude podľa Capákovej rozdelené na dve samostatné časti. "V rámci štábnej časti cvičenia (TRJ18 CPX) sa budú piati slovenskí vojaci v Taliansku podieľať na plánovaní a koordinácii spravodajskej činnosti, určovaní cieľov, logistiky vzdušných operácií, použitia prvkov protivzdušnej obrany, ako aj na riadení palebnej podpory," informovala hovorkyňa. Ďalší štyria podľa nej budú "v rámci poľnej časti (TRJE18 LIVEX) v Nórsku plniť špecifické úlohy v súvislosti s plánovaním a riadením pozemnej a vzdušnej operácie, činnosťami v oblastiach RCHBO (radiačnej, chemickej a biologickej ochrany), ochrany vlastných síl a zdravotníckej podpory operácie".



Na cvičení Trident Juncture 2018 sa tak príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR zúčastnia spolu s vojakmi 31 spojeneckých a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie. Počas cvičenia bude podľa Capákovej použitých približne 150 kusov leteckej techniky, 70 lodí a viac ako 10.000 vozidiel. Prebiehať bude od 25. októbra do 23. novembra v strednom a východnom Nórsku, okolitých oblastiach severného Atlantiku a Baltského mora vrátane Islandu, Talianska a vzdušného priestoru partnerských krajín Fínska a Nórska.